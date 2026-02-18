«Вкусно — и точка» набирает работников: платим больше, чем ты думаешь

Предприятия «Вкусно — и точка» проводит набор сотрудников.В нашей дружной команде вы будете:
- Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе;
- Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества;
- Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!
Мы гарантируем:
- Официальное трудоустройство с первого дня и обучение;
- Стабильную заработную плату, гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц;
- Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас;
- Бесплатное питание и униформу;
- Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные;
- Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта, запуск новой программы «менеджер-стажер»;
- Корпоративное волонтёрство.
Требования к кандидатам:
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ;
- Возраст от 16 лет;
- Опыт не требуется.
Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка (rabotaitochka.ru)