​​Компания «Акфен» вручила квартиры обманутым дольщикам — участникам СВО

Летом прошлого года по поручению губернатора Алексея Беспрозванных в Калининградской области начали формировать реестр граждан, которые заключили договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов посредством ипотеки, но были обмануты недобросовестными подрядчиками.



По данным министерства регионального контроля, правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении руководства пяти компаний, а в списке обманутых ими — почти 60 заемщиков.

Но 3 февраля на две обманутые семьи в нашем регионе стало меньше. Руководство одного из ведущих застройщиков регионах — компании «Акфен-Калининград» — пошло навстречу губернатору и правительству Калининградской области и взяло на себя вопрос восстановления справедливости. В минувший вторник гендиректор ООО «Акфен-Калининград» Ибрагим Байтаров вручил ключи от квартир главам двух обманутых семей. Оба — военнослужащие.

Так, Андрею Леонидовичу 44 года, из которых 20 он служил на Севере. Все эти годы не выводил деньги из программы военной ипотеки, чтобы в конце концов построить дом на выбранной земле. «Мы с семьей решили переехать в Калининградскую область, — делится он, — и для этого в 2024 г. заключили договор с компанией, которая должна была нам построить дом в Гурьевском округе».

Беды ничто не предвещало. Подрядчик в онлайн-режиме показывал на выбор участки, сообщал о начале работ...

«В апреле 2025-го мы с супругой и ребенком должны были сюда переезжать из Воркуты, — продолжает Андрей. — Но в марте нам сообщили, что надо бить тревогу, здесь много пострадавших от того же подрядчика. Компания перестала выходить на связь. Нас и еще 29 семей подрядчик просто кинул. Мы к тому моменту заплатили ему всю сумму — более 5 млн рублей за дом в 70 „квадратов“».

Андрею и его супруге директор «Акфен-Калининград» вручил ключи от уже готовой двухкомнатную квартиры площадью 54 кв. м. в сданном доме ЖК «Янтарный» на ул. Елизаветинской в Калининграде.

«Мне позвонили и сказали, что компания „Акфен“ решила нам помочь, — говорит Андрей. — Спросили, мол, вы не против, если это будет квартира, а не дом? Мы были очень даже за! Комплекс расположен в хорошем районе с развитой инфраструктурой».

В случае с семьей капитана второго ранга Романа Александровича недобросовестная компания, видимо, воспользовалась его командировками на СВО. Пока калининградец был в отпуске и мог следить за ходом работ, они двигались, а как только уехал на спецоперацию, застопорились. «Я с самого начала участвую в специальной военной операции, — говорит он. — В 2023-м году приехал в отпуск, и решили с супругой приобрести участок для строительства дома. Для этого оформили ипотеку как молодая семья и нашли застройщика. Более того, нам его порекомендовали, компания неподалеку от нашего участка в Синявино строила дом. Кроме того, банк, выдавший нам ипотеку, проверял застройщика, так как одним из условий ипотеки была аккредитованная строительная компания. Никаких подозрений не возникло, и мы перевели подрядчику первый транш, тот выполнил первые работы на участке. Я эти работы принял и опять уехал на СВО. В ноябре 2024 г. подрядчик уже должен был сдать наш дом, мы с ним, когда я мог, переписывались, тот уверял, что все успеет, просто сейчас доделывает другой дом и скоро начнет наш. Следить за стройкой в мое отсутствие было некому — у нас маленький ребенок, и супруга не водит машину. А когда в ноябре я приехал в очередной отпуск, связи со строителями уже не было, офиса — тоже, а на своем участке я обнаружил все в том состоянии, как когда уезжал. Таких же пострадавших, как и мы, набралось еще 17 человек».

Как и в случае с Андреем, с Романом связались и сказали, что готовы помочь — вручить сертификат на однокомнатную квартиру в ЖК «Калининград-Сити» на ул. Генерала Челнокова.

«Мы не раздумывая согласились, — говорит он. — Живем с родителями и к тому же вынуждены платить ипотеку за непостроенный дом».

Вручение сертификатов на квартиры проходило в офисе «Акфен-Калининград» в расслабленной обстановке. Все участники собрались за накрытым столом, попили чаю с конфетами, поговорили о сложившейся ситуации и о планах на жизнь.

«Я очень рад, что мы имеем возможность оказать вам поддержку, — сказал гендиректор „Акфен-Калининград“ Ибрагим Байтаров. — Спасибо вам огромное от меня лично и от всех сотрудников нашей компании за то, что сейчас делаете, за ваше мужество и патриотизм. Благодаря вам мы имеем возможность мирно жить и строить дома. Желаю вашим семьям добра, благополучия и процветания. И чтобы вы возвращались домой живыми и здоровыми».

Обладатели квартир поблагодарили руководство компании за такую неожиданную помощь. «Я знаю, что в мире не бывает чудес, — взял слово Андрей. — Но вот у меня оно случилось. Хочу поблагодарить руководство „Акфен-Калининград“ за такое решение, а также региональные власти в лице губернатора, который не остался в стороне от проблем обманутых дольщиков, и совместными усилиями с застройщиком я не остался на улице. Спасибо вам большое».

Уже после мероприятия Ибрагим Байтаров сообщил журналистам, что «Акфен-Калининград» продолжит свою миссию помощи обманутым участникам строительства.

«Я хочу поблагодарить губернатора Алексея Сергеевича и министерство регионального контроля, потому что сегодняшнее вручение сертификатов на квартиры — это наша совместная с правительством области работа. Тем более когда речь идет о защите прав участников специальной военной операции, которых обманули недобросовестные компании. Сегодня мы вручили сертификаты от квартир двум участникам, но обманутых — больше. И мы уже приняли решение, что будем работать и с остальными — достроим их дома. Рассмотрим каждый случай в отдельности, у кого какая ситуация — недостроенный дом или просто ещё голый участок. Наши инженеры уже выезжали на незавершенные объекты, чтобы понять, какие виды работ там предстоит выполнить. Будем доводить каждую ситуацию до ума, чтобы люди получили свои дома».

Гендиректор напомнил, что компания «Акфен-Калининград» за более чем 20-летнюю работу неоднократно участвовала в разрешении подобного рода проблем. Взять тех же 236 обманутых дольщиков печально известного «Калининграджилстроя», расселением которых в «Акфен-Калининград» занимались с 2015 г. И сегодня компания продолжает оставаться социально ориентированной.

В заключение встречи Ибрагим Байтаров также выразил надежду, что подобную инициативу с решением проблем обманутых дольщиков, особенно участников СВО, подхватят и другие застройщики региона.