Где в Калининграде безопасная хирургия: подробный разбор от врача

Чувствуете, что пора к врачу, но страшно или некогда? Не затягивайте с решением проблем со здоровьем: грыжа может ущемиться, желчный пузырь воспалиться, геморрой — перейти в тяжёлую стадию. Поэтому не откладывайте лечение и обращайтесь в обновленную многопрофильную клинику «АнерМед» на проспекте Победы, 35. Это современная медицинская многопрофильная клиника, где пациент получает полный цикл помощи: от диагностики и профилактики до сложных операций и послеоперационного сопровождения.

В «АнерМед» трудятся более 40 врачей по 15 специальностям, ежедневно обеспечивая непрерывную работу поликлиники, проктологического центра, отделений гинекологии, урологии, пластической хирургии, кардиологии, гастроэнтерологии, стоматологии и других направлений.

Фокус клиники — хирургическое отделение, но именно тесная связка хирургии с другими направлениями делает лечение здесь особенно удобным и понятным для пациента.

Одно из наиболее востребованных направлений — лапароскопическая хирургия. Например, видеоассистирующая техника, представленная в этом отделении, позволяет хирургам видеть операционное поле в увеличенном виде — в 10-15 раз ближе, что повышает точность на 30% и снижает осложнения.

Сильная сторона «АнерМед» — проктологическая хирургия. На базе клиники создано отделение, где работают шесть высокопрофессиональных опытных специалистов. Здесь проводят полный цикл услуг — от диагностики до малоинвазивных операций. Это позволяет решать деликатные проблемы быстро, малоболезненно и без длительной утраты трудоспособности.

За комментариями мы обратились к главному врачу клиники «АнерМед» — Жинко Юрию Николаевичу.







— В чем ваше отличие от десятков других медицинских центров города?

— Ключевое — возможность работать с пациентом в любых крайних точках его состояния здоровья. С одной стороны, стараемся использовать превентивный подход и весь комплекс вытекающих медицинских обследований, с другой — применяем в случае необходимости хирургическое вмешательство. Это некая медицинская синергия, которая всегда работает во благо пациента.

— А можно ли вообще избежать хирургического вмешательства?

— Да, это возможно! И ключевое в этом вопросе — своевременный и системный мониторинг здоровья. Именно поэтому в клинике представлен широкий выбор врачей: кардиологов, гастроэнтерологов, гинекологов, урологов, стоматологов и еще более десятка специалистов других направлений. Мы закупили современное медицинское оборудование, позволяющее диагностировать различные заболевания и проводить хирургические операции на достойном уровне. В «АнерМед» можно сдать более 3600 видов лабораторных анализов, пройти УЗИ на аппарате экспертного класса Samsung, сделать ЭКГ и многое другое. Эндоскопическое отделение, оснащённое японской системой Pentax, позволяет не только проводить гастроскопию и колоноскопию, но и выполнять малоинвазивные манипуляции: удалять небольшие образования, брать биопсии, при необходимости — и под наркозом.

— А насколько вообще хирургическое вмешательство сказывается на качестве жизни?

— Здесь в пример стоит привести гинекологическое и урологическое направления. Все вмешательства выполняются с прицелом на сохранение качества жизни, в том числе интимной, и максимально короткий период реабилитации! Гинекологи выполняют операции по удалению миомы, лечению спаек, коррекции различных стадий опущения органов малого таза. Урологи проводят операции при варикоцеле, циркумцизию, а также оперативное лечение недержания.

— А можно ли за одну операцию решить сразу несколько сложных проблем?

— Да, конечно, важное преимущество нашей клиники — возможность комбинировать операции: например, одновременно удалить желчный пузырь и выполнить грыжесечение, скорректировать диастаз и убрать пупочную грыжу. Один наркоз, одна госпитализация — несколько решённых проблем. В отделениях общей хирургии и герниопластики выполняются операции при паховых, пупочных и грыжах белой линии живота, в том числе послеоперационных, а также лапароскопическое удаление желчного пузыря. Отдельное направление — пластика диастаза прямых мышц живота, особенно актуальная для женщин после беременности.

— «Комбинированные операции» — звучит красиво, но не страшно ли делать всё сразу?

— На самом деле для здорового в целом пациента — это даже безопаснее и точно комфортнее. Один наркоз вместо двух, одна госпитализация, один период восстановления вместо нескольких. Конечно, мы тщательно оцениваем состояние: делаем диагностику, анализы, при необходимости — проводим консилиум. Если есть показания, можем одновременно удалить желчный пузырь и грыжу, скорректировать диастаз и пупочную грыжу, провести комбинированные проктологические вмешательства. Человеку не приходится несколько раз морально готовиться к операциям, отпрашиваться с работы и заново проходить восстановление.

— Многие стесняются обращаться с «неудобными» проблемами. Как вы работаете с пациентами в области проктологии, интимной хирургии?

— Один из наших приоритетов — деликатная работа с пациентами. В клинике нет «кричащих» вывесок на кабинетах, все записи и визиты организуются так, чтобы сохранить конфиденциальность. В проктологическом центре работают и мужчины, и женщины-врачи — пациент может выбрать, к кому будет комфортнее обратиться.

И последний важный факт — высокие оценки на независимых сервисах подтверждают: для многих жителей города и области «АнерМед» стал семейной клиникой, куда пациенты обращаются сами и приводят близких.

Многопрофильная клиника «АнерМед».

Ваше здоровье — наш приоритет!

Проспект Победы, 35.

+7 (4012) 33-44-55

Официальный сайт

«ВКонтакте»

Режим работы: Пн.—Пт. 08:00–20:00, Сб.—Вс. 09:00–17:00

Лицензия № Л041-01157-39_00319730 от 3.03.2018.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.