Соблюдаем традиции: всё для Масленницы и поста по отличным ценам в «Светофоре»

За окном все еще наблюдаются изрядно поднадоевшие уже зимние пейзажи, но календарь неуклонно приближает нас к весне. А это значит, что на пороге — шумная и хлебосольная Масленица! Это время румяных блинов — символа Солнца, веселых посиделок и щедрого застолья, которым традиционно провожают Зиму и зазывают Весну.

Чтобы создать дома атмосферу настоящего праздника, конечно же, важно позаботиться о «правильных» угощениях. Где можно приобрести все и сразу, причем по наиболее выгодным ценам? Ответ очевиден: конечно же, в сети «Светофор», где найдется все для богатого масленичного стола!

Кстати, на странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» можно найти все активные сообщества магазинов Калининграда и области. С ними вы будете в курсе свежих поступлений и выгодных предложений, а также узнаете актуальные цены на интересующий вас ассортимент в ближайших торговых точках.

  • Масло сливочное 72,5% 180 г БЗМЖ — 192,34 р.
  • Молоко Фермерское 2,5% 1000 г БЗМЖ — 103,80 р.
  • Сметана 20% 315 г БЗМЖ «Залесский Фермер» — 87,00 р.
  • Творог Фермерский 9% 500 г БЗМЖ ЗФ — 247,80 р.
  • Творог «Добрая Кормилица» 5% 500 г пакет БЗМЖ — 234,82 р.
  • Сливки питьевые ультрапас. 10%, 1 л, БЗМЖ — 174,80 р.
  • Масса творожная в ассорт. 12% 160 г БЗМЖ ЗФ — 75,03 р.
  • Сыр Творожный Сливочный 47% 380 г БЗМЖ — 231,99 р.
  • Рикотта Pretto 25% 500 г БЗМЖ — 172,08 р.
  • Икра имитированная «Сокровища океана» 450 г в ассортименте — 80,93 р.
  • Продукт сгущенный с сахаром «Сгущенка Вареная» 4% ж/б 370 г, СЗМЖ — 80,01 р.
  • Молоко сгущенное с сах. «Смолена» 0,2% 370г БЗМЖ, ж/б — 97,61 р.
  • Сгущенка с сахаром «Сладеж» сливки/шоколад/клубника 7% СЗМЖ 500гр — 105,56 р.
  • Варенье 550 г ст/б −147,42 р.
  • Лимоны/апельсины протертые с сахаром 520 г ст/б — 161,62 р.

Не будем забывать, что вслед за щедрой Масленицей наступает время духовного очищения — Великий пост. Это период, когда на столах традиционно преобладает растительная пища. И здесь на помощь вновь придёт «Светофор», где покупателей ждет широкий выбор продуктов для постного стола: от свежих и замороженных овощей и фруктов до круп, полезных снеков, а также рыбы, которую постующимся разрешается употреблять в определенные дни Великого поста. Следуйте традициям без лишних хлопот и переплат!

  • Филе минтая з/м бк, вес 1 кг — 402,00 р.
  • Филе пангасиуса с/м, вес — 312,00 р.
  • Хек ПБГ с/м вес — 348,00 р.
  • Крабовое мясо 1000 г — 229,20 р.
  • Цветная капуста вес/ зам./ 1кг — 177,60 р.
  • Клубника замороженная, вес. — 237,60 р.
  • Фасоль стручковая рез. зам. вес, 1 кг — 144,00 р.
  • Брокколи зам. вес 1кг — 194,40 р.
  • Шампиньоны зам./ вес/ 1кг — 195,60 р.
  • Крупа манная 700 г — 47,88 р.
  • Хлопья овсяные Геркулес 400 г — 26,40 р.
  • Хлопья овсяные экстратонкие «Ясно солнышко», 325 г — 46,46 р.
  • Хлебцы 100 г — 30,18 р.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить с «Светофоре», где, помимо продуктов питания, найдутся и товары для дома и дачи, а также для четвероногих питомцев.

«Светофор»: сезоны меняются, выгодные цены остаются!

Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Сеть магазинов низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Сеть магазинов низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор Сеть магазинов низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор Сеть магазинов низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 (995) 257 77 14
Вконтакте
Все филиалы
Реклама. ООО Торгсервис39, ИНН 3914023831
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter