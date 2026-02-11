Вторая молодость суставов: как эндопротезирование побеждает возраст и остеопороз

«В 80 лет — на операционный стол?» — еще недавно такой вопрос вызывал ужас. Сегодня эндопротезирование для возрастных пациентов с артрозом — это шанс снова выйти в магазин, играть с внуками и жить без постоянной боли. Как врачи научились обходить «подводные камни» и давать вторую молодость суставам? Поговорим об этом с Виктором Ершовым, травматологом-ортопедом высшей категории медицинского центра «СитиДок».

Артроз тазобедренных суставов — одно наиболее встречающихся заболеваний суставов. Современный уровень развития медицины, травматологии и ортопедии позволяет решить эту проблему, в том числе за счет эндопротезирования сустава. «Сегодня существует множество конструкций эндопротезов и различных материалов, позволяющих врачу решить проблему конкретного пациента, — рассказал Виктор Ершов, травматолог-ортопед медицинского центра „СитиДок“. — В нашей клинике созданы все условия для оказания помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании. Операционная оборудована по последнему слову техники, врачи — высококвалифицированные, а палаты — комфортабельные: все это необходимо для того, чтобы вернуть радость жизни нашим пациентам».

Эндопротезирование тазобедренного сустава — это хирургическая операция для восстановления движения в суставе и его замены. Она назначается людям, которым не помогли другие методы лечения. Эндопротезирование помогает избавиться от боли и вернуть радость жизни и движения.


Виктор Ершов, травматолог-ортопед высшей категории

Основные показания к эндопротезированию: деформирующий артроз или дисплазия тазобедренного сустава, асептический некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра, ревматоидный артрит. «Пожилой возраст — не повод отказываться от операции, — подчеркивает Виктор Ершов. — Для того, чтобы попасть на лечение в клинику „СитиДок“, вам нужно записаться на консультацию к травматологу-ортопеду. Врач соберет всю необходимую информацию о состоянии вашего здоровья, назначит предоперационное обследование, консультации смежных специалистов и подберет подходящую именно вам конструкцию эндопротеза. Затем врач назначит дату операции».

Сопровождение пациента продолжается и после операции: первые сутки после проведения эндопротезирования пациент находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением бригады анестезиологов. Затем начинается реабилитация: занятия ЛФК, обучение ходьбе с учетом эндопротеза. После выписки из стационара пациент наблюдается у оперирующего хирурга клиники «СитиДок».

При правильной реабилитации и приеме медикаментов за 6-12 месяцев вполне реально начать самостоятельно ходить по квартире, гулять на улице с тростью 10-20 минут и, самое главное, избавиться от боли.

После проведения эндопротезирования пациент получает не только полный список рекомендаций, но и проходит обучение ходьбе с использованием внешней опоры. Запись на прием ортопеда-хирурга на сайте медицинского центра или по телефону 30-30-13.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста


Справка

СитиДок Медицинский центр

г. Калининград, ул. Дзержинского, 3А
+7 (4012) 30 30 13
klg.citidoc.ru
Реклама. ООО «Центр-Доктор», ИНН 3917016180
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter