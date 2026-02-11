Вторая молодость суставов: как эндопротезирование побеждает возраст и остеопороз

«В 80 лет — на операционный стол?» — еще недавно такой вопрос вызывал ужас. Сегодня эндопротезирование для возрастных пациентов с артрозом — это шанс снова выйти в магазин, играть с внуками и жить без постоянной боли. Как врачи научились обходить «подводные камни» и давать вторую молодость суставам? Поговорим об этом с Виктором Ершовым, травматологом-ортопедом высшей категории медицинского центра «СитиДок».

Артроз тазобедренных суставов — одно наиболее встречающихся заболеваний суставов. Современный уровень развития медицины, травматологии и ортопедии позволяет решить эту проблему, в том числе за счет эндопротезирования сустава. «Сегодня существует множество конструкций эндопротезов и различных материалов, позволяющих врачу решить проблему конкретного пациента, — рассказал Виктор Ершов, травматолог-ортопед медицинского центра „СитиДок".

Эндопротезирование тазобедренного сустава — это хирургическая операция для восстановления движения в суставе и его замены. Она назначается людям, которым не помогли другие методы лечения. Эндопротезирование помогает избавиться от боли и вернуть радость жизни и движения.





Виктор Ершов, травматолог-ортопед высшей категории

Основные показания к эндопротезированию: деформирующий артроз или дисплазия тазобедренного сустава, асептический некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра, ревматоидный артрит. «Пожилой возраст — не повод отказываться от операции, — подчеркивает Виктор Ершов. — Для того, чтобы попасть на лечение, вам нужно записаться на консультацию к травматологу-ортопеду. Врач соберет всю необходимую информацию о состоянии вашего здоровья, назначит предоперационное обследование, консультации смежных специалистов и подберет подходящую именно вам конструкцию эндопротеза. Затем врач назначит дату операции».

Сопровождение пациента продолжается и после операции: первые сутки после проведения эндопротезирования пациент находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением бригады анестезиологов. Затем начинается реабилитация: занятия ЛФК, обучение ходьбе с учетом эндопротеза. После выписки из стационара пациент наблюдается у оперирующего хирурга.

При правильной реабилитации и приеме медикаментов за 6-12 месяцев вполне реально начать самостоятельно ходить по квартире, гулять на улице с тростью 10-20 минут и, самое главное, избавиться от боли.

