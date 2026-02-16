ЭКОквартал «Русская Европа» вошел в топ-10 лучших новостроек России

Жилой комплекс «Русская Европа» подтвердил статус одного из лидеров рынка недвижимости, став финалистом авторитетного федерального конкурса «ТОП ЖК 2026». Проект будет бороться за победу в престижной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома». Подробности о конкурсе и списке финалистов можно найти на официальном сайте премии.

Это достижение является значимым не только для застройщика, но и для всего региона, демонстрируя, что калининградские проекты соответствуют высочайшим федеральным стандартам качества. Выход в финал — это результат последовательной работы по созданию комплексной жилой среды.

Экспертный совет конкурса, в состав которого входят ведущие специалисты строительной отрасли, архитекторы и градостроители, высоко оценил концепцию ответственного развития территории, реализованную в экоквартале. Номинация на звание лучшего в стране — прямое подтверждение верности выбранной стратегии и ориентированности на потребности современного жителя.

Для команды застройщика эта новость — прежде всего, общий знак качества, разделяемый с дольщиками и жителями. В признании воплощена каждая деталь проекта: от безупречной архитектуры и современных инженерных решений до продуманных общественных пространств и фундаментальной философии экологичности. «Зелёные» дворы без машин, использование энергоэффективных технологий и современных материалов создают в «Русской Европе» среду для здоровой и комфортной жизни.

Итоги конкурса будут объявлены в рамках ключевого отраслевого события года — Российской строительной недели, которая пройдет в Москве с 4 по 6 марта. Команда проекта примет в ней активное участие, в том числе в деловой программе «Олимпиада девелоперов 2026», где в режиме реального времени решаются сложнейшие кейсы рынка недвижимости.

Застройщик выражает благодарность партнёрам, подрядчикам, а также жителям и будущим соседям за доверие и поддержку. Создание домов, в которые хочется возвращаться, уже является важной победой. Финал конкурса «ТОП ЖК 2026» — это значимая веха, но работа над совершенствованием и развитием проекта продолжается, чтобы «Русская Европа» оставалась эталоном современного жилья.





Напомним, что ЭКОквартал «Русская Европа» уже удерживает позицию «Лучший жилой комплекс Калининградской области»*, а теперь претендует на федеральное признание.

Калининград, ул. Молодой Гвардии, 34А.

Узнайте больше по телефону +7(4012)471-036 или на сайте проекта.



* Информация основана на данных рейтинга «Топ новостроек Калининградской области по потребительским качествам» портала erzrf.ru на 01.02.2026.

** ООО «Специализированный застройщик» ИК «АвангардИнвестПроект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф