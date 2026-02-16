В Калининграде завершился VII Международный турнир «Зимний мяч Автотор»

VII Международный турнир «Зимний мяч Автотор» в этом году собрал рекордное количество команд: 48 взрослых и 48 детских, включая участников из Мозамбика, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Вьетнама, Республики Беларусь и других стран. Впервые соревнования проходили в формате группового этапа и плей-офф, включавшего три тура группового этапа, а также элементы фиджитал. Игры плей-офф и финалы состоялись 14 и 15 февраля.

Заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко посетила церемонию открытия заключительной части турнира. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию отметила:

«Очень хороший турнир, аналогов в Калининграде этому турниру нет, привлекает внимание, и это не только спорт, это и команда образования, и это большая программа, которая идет параллельно с этим турниром, эмоции только самые позитивные, внимания привлечено очень много, и получается настоящий праздник футбола».



Она также добавила, что в мае 2026 года «Автотор-Арена» станет одной из основных площадок Х Российско-китайских летних молодежных игр, которые пройдут с 24 по 31 мая. В рамках этих игр будут представлены выступления по синхронному плаванию, художественной гимнастике, скалолазанию, а также поединки борцов и самбистов.

В рамках турнира компанией «Автотор» была организована пресс-конференция и автограф-сессия с легендами отечественного футбола. Среди почетных гостей присутствовали: Ринат Дасаев, обладатель приза «Лучший вратарь мира» 1988 года, серебряный призёр чемпионата Европы того же года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года, двукратный чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, один из 100 величайших футболистов по версии ФИФА. Олег Романцев, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года как игрок, Заслуженный тренер РСФСР, под его руководством московский «Спартак» завоевал 9 чемпионских титулов, дважды возглавлявший сборную России. Дмитрий Аленичев, единственный российский игрок, которому покорились Кубок УЕФА и Лига чемпионов УЕФА, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, Заслуженный мастер спорта России. Егор Титов, рекордсмен московского «Спартака» по числу матчей в чемпионатах России, шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, капитан сборной страны. Роман Павлюченко, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года, вошедший в символическую сборную турнира по версии УЕФА, двукратный лучший бомбардир чемпионата России, Заслуженный мастер спорта, член Клуба 100 российских бомбардиров. Дмитрий Сычёв, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года, чемпион России 2004 года, лучший футболист России 2004 года, Заслуженный мастер спорта России, дважды признававшийся самым популярным футболистом страны. Павел Погребняк, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, чемпион России, лучший бомбардир Кубка УЕФА, Заслуженный мастер спорта России, член Клуба 100 российских бомбардиров. Все приглашенные звезды также приняли участие в символическом матче легенд, который состоялся на поле «Автотор-Арены» перед финалом.

Легендарный тренер Олег Романцев обратился к участникам со словами: «Замечательный турнир „Зимний мяч Автотор“, ребята играйте в футбол, родители отдавайте детей на футбол, не пожалеете».

Церемония награждения победителей и призёров состоялась на поле «Автотор-Арены». Призовой фонд турнира составил 2 миллиона рублей, а также подарки от партнёров. Награды вручали организаторы, спонсоры и звёзды отечественного футбола.

Председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов во время церемонии награждения подчеркнул:

«Прежде всего, хочу поблагодарить основателя и главного акционера «Автотора» Владимира Щербакова, именно благодаря его решению и поддержке этот турнир состоялся и из года в год становится всё значимее. Сегодня с нами присутствуют легенды советского и российского футбола, и я рад еще раз приветствовать всех, кто нашел время уделить внимание нашему турниру. Их присутствие придает турниру „Зимний мяч“ особое значение и подчеркивает его вклад в развитие футбола в стране. Для ребят, которые сегодня боролись на поле, это незабываемый опыт. Я уверен, что этот день навсегда останется в их памяти и не только сами игры, но и возможность разделить этот праздник с настоящими звездами футбола. Спасибо всем, кто приехал и поддержал турнир!»

Среди взрослых команд призовые места распределились следующим образом: 1-е место заняла команда ПСЗ «Янтарь-Союзмаш», 2-е место «РЖД-Локомотив», 3-е место «Запад России РАНХиГС». В категории детских команд: 1-е место Школа № 6, 2-е место «Автотор», 3-е место «Первая» (Гимназия № 1).

Были также вручены индивидуальные награды. Среди школьников лучшим вратарем признан Андрей Галактионов («Первая»), лучшим нападающим Семён Горовой («Автотор»), лучшим защитником Константин Турутин («Гвардеец»), лучшим игроком Иоанн Перлухин (Школа № 6). Среди взрослых игроков награды получили: лучший вратарь Сергей Викулов («Автотор»), лучший нападающий Александр Жарников («РЖД-Локомотив»), лучший защитник Кирилл Кайсиди («Запад России РАНХиГС»), лучший игрок Александр Сыркин (ПСЗ «Янтарь-Союзмаш»).

В финальный день в универсальном зале «Автотор-Арены» проходил ещё один турнир по футзалу. На паркете встретились команды из разных уголков Калининградской области, состоящие из игроков 2018 года рождения. Эта дата символична, поскольку именно в 2018 году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, который многие считают одним из лучших мундиалей в истории. Калининград тогда принял 4 матча, став частью большого футбольного праздника. Ветеранский турнир также собрал опытных игроков. На площадку вышли гости из Республики Беларусь, Армении и других стран. Калининградскую область представляли ветераны футбольного клуба «Балтика».

На территории «Автотор-Арены» в дни турнира работали интерактивные площадки, фотозоны. Состоялся конкурс детского рисунка «Зимний мяч Автотор» среди детей сотрудников компании, а также конкурс на звание лучшего болельщика. Все гости турнира смогли принять участие в розыгрыше призов от партнеров.