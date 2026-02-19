Юрист рассказал, почему пенсионеры теряют право на выплаты

Единовременная выплата пенсионерам до 1966 года рождения: интервью с юристом Александром Михалевым.

— Александр Аркадьевич, что это за единовременная выплата, о которой сейчас говорят?

— Речь идет о пенсионных накоплениях, сформированных у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения.  Многие пенсионеры даже не знают, что у них есть эти деньги. Средства находятся в Социальном фонде России или негосударственных пенсионных фондах, и их можно получить единовременно при соблюдении условий.

— Почему именно граждане этого возраста?

— После реформы 2002 года накопительная система действовала ограниченный период. У людей этого поколения формировались накопления за счёт взносов работодателя. Из-за заморозки накопительной части многие решили, что денег там нет. Но на практике суммы составляют от нескольких десятков до 200–300 тысяч рублей и более.

— Кто может получить всю сумму сразу?

— Если накопительная пенсия составляет менее 5% от страховой пенсии по старости, её выплачивают единовременно. Это ключевое условие. Поэтому важно провести правильный расчет.

— Почему пенсионеры не обращаются за выплатой?

— Многие уверены, что им ничего не положено. Другие получают отказ из-за ошибок в заявлении или обращения не в тот фонд. Без анализа документов люди просто теряют своё право на деньги.


— С чего начать проверку?

— Нужно запросить справку СЗИ-ИЛС через Госуслуги или Социальный фонд. В ней указано наличие накоплений и фонд, где они размещены. После этого проводится проверка права на выплату.

— О каких суммах идет речь?

— В среднем от 80 до 150 тысяч рублей. Но у некоторых пенсионеров суммы превышают 250 тысяч рублей.

— Что бы вы посоветовали пенсионерам?

— Не подавать заявления без проверки. Сначала нужно убедиться, что выплата положена, и правильно оформить документы.

Для пенсионеров подготовлен бесплатный разбор-урок, где подробно объясняется, как проверить наличие накоплений и получить деньги. Получить бесплатный урок можно на сайте: https://соцпенс.рф/


«Главное — не откладывать. У многих пенсионеров эти деньги уже есть, но они просто не знают, как их получить», — подчеркнул Александр Михалев.

