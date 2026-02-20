Устали от боли: опытный врач устранит причину заболевания на экспертном уровне

Филиал Дальневосточного медицинского центра «Инь-Янь» в г. Калининграде — доверьте ваше здоровье профессионалам.Центр Восточной медицины «Инь-Янь» — это сеть клиник в России, история которых начинается в 1996 году. Специалисты всех медцентров — квалифицированные сертифицированные врачи с Дальнего Востока, многие из которых прошли подготовку в Корее и Китае, а также имеют опыт работы там.
Филиал Центра Восточной медицины «Инь-Янь» работает в Калининграде 22 года, оказал медицинскую помощь на сегодняшний день нескольким десяткам тысяч пациентов как из Калининграда и области, так и из других регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Сибирь, Урал и т.п.). У нас лечатся пациенты из-за рубежа.
Приём пациентов ведётся врачом с клиническим стражем работы почти 26 лет, проходившим обучение и стажировку в Китае и Южной Корее.
Колоссальный опыт применения методик рефлексотерапии и восточного массажа позволяет лечить не симптомы болезней, а воздействовать на их причины! Здесь постараются в кратчайшие сроки поставить правильный клинический диагноз и назначить индивидуальный алгоритм лечения для каждого конкретного пациента с особенностями его организма.
«Инь-Янь» является лауреатом медицинской премии «Профессия —Жизнь!» в номинации «Медицинский сервис» (2006 г.)
Наиболее часто встречающиеся виды патологий при обращении к нам — это болезни:
- опорно-двигательного аппарата (патология позвоночного столба и суставов с неврологическими осложнениями и без, сколиозы),
- болезни кожи (нейродермит, псориаз и т.п.),
- болезни нервной системы, как периферической, так и центральной (неврозы, депрессии, невриты, невралгии и т.п.),
- различные виды зависимостей вне фазы интоксикации (алкогольная, никотиновая и т.п.),
- болезни дыхательной системы (бронхиальная астма, различные бронхиты, трахеиты, риниты, трахеиты),
- аллергические заболевания,
- болезни мочеполовой системы (простатиты, пиелонефриты, циститы, нарушение потенции, нарушения цикла, бесплодие и т.п.), заболевания вен в незапущенных стадиях,
- состояния после перенесенных травм (восстановление всех функций),
- болезни желудочно-кишечного тракта (рефлюксная болезнь, гастродуодениты, дискинезии желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, синдром раздраженного кишечника и т.п.),
и это далеко не весь перечень проблем, которые успешно поддаются реабилитации при помощи рефлексотерапии.
При необходимости методики восточной медицины назначаются в комбинации с методами классической европейской медицины, в том числе медикаментозными.
В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, программы лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после Ковид 19 и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.
Адрес: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 11-15.
Администратор ответит на все ваши вопросы и запишет на консультацию и диагностику по телефонам:
8 (4012) 36 88 77 и +7 (906) 217 99 97.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.