Cosmos Hotel Group входит в регион: как получать двойной доход от недвижимости

Когда на рынок заходит федеральный оператор, меняются правила игры и ожидания инвесторов. Бренд Cosmos Hotel Group приходит в Калининградскую область и формирует новый сценарий вложений в недвижимость. Речь о проекте Otrada Resort под суббрендом Cosmos Stay на первой линии Балтийского моря. Но важнее не сам курорт, а модель дохода и образ жизни, который он предлагает.

Почему люди всё ещё покупают квартиры «по старинке»?

Квартира под сдачу кажется понятной: свои стены, ощущение контроля, привычная логика. Это выглядит безопасно.

Но рынок изменился. Такая модель всё чаще требует времени, личного участия и решения бытовых задач.

Альтернатива — апартаменты с профессиональным управлением. Формат, который снимает с инвестора операционные заботы и снижает напряжение.

Что такое апартаменты и почему их понимают неправильно?

Апартаменты в Otrada Resort — это личная недвижимость внутри курортной системы. Объект у моря:

работает как часть курорта;

сдается через федерального оператора;

обслуживается профессиональной командой;

привлекает гостей брендом и инфраструктурой.

Владельцу не нужно искать арендаторов, контролировать уборку или заниматься рекламой. Контроль достигается через систему управления, а не через постоянное личное участие.

Как это работает на практике?

Вы покупаете апартаменты на первой линии моря.

Они сдаются туристам круглый год.

Вы получаете доход и прозрачную отчетность.

При желании приезжаете и живете в комплексе.

Недвижимость становится активом, а не просто «домом выходного дня».

Вы зарабатываете дважды!

Потенциальный рост стоимости — до 33% в год*. Федеральный оператор усиливает доверие и спрос.

Объект растет в цене на этапе строительства и после запуска управления. Инвестор получает доход от аренды и от увеличения стоимости апартамента.

Почему именно Otrada Resort?

Otrada Resort создается как курорт с полноценной инфраструктурой: первая линия Балтики, собственное озеро, СПА, бассейны, фитнес, рестораны, кинотеатр, прогулочные зоны, пентхаусы и террасы.

Гости приезжают надолго и возвращаются снова.

Cosmos Hotel Group и психология доверия.

Федеральный бренд — это якорь доверия. Важно понимать, что проектом управляют профессионалы с опытом и стандартами.

Работа под брендом Cosmos Hotel Group дает:

понятную модель дохода;

контроль качества;

стабильный спрос;

долгосрочную стратегию.

Это снижает главный страх инвестора — потерю ценности объекта.





Новый рынок апартаментов на Балтике начинается сейчас

Otrada Resort под суббрендом Cosmos Stay формирует стандарт для региона.

Те, кто заходят сегодня, оказываются в начале тенденции — в момент формирования рынка и нереализованного потенциала роста.

Итог, который важно прочувствовать

Апартаменты — это системный доход без постоянного участия.

Otrada Resort — это жизнь и доход у моря.

Балтика входит в новую фазу. И для тех, кто ищет инвестицию, работающую и на деньги, и на качество жизни, этот момент может стать решающим.

Otrada Resort

Комплекс апартаментов

Светлогорский р-н, пос. Лесное

Отдел продаж: Калининград, ул. Ленинградская, д.4

отрада-апартаменты.рф



*Не является публичной офертой. Указанная доходность является прогнозным расчетом совокупной годовой доходности, включающей доход от аренды и капитализации. Указанные цифры являются прогнозными. Расчет выполнен по состоянию на декабрь 2025. Реальная доходность может отличаться от расчетной и зависит от множества факторов, включая рыночную конъюнктуру, расходы на содержание объекта (налоги, ремонт, коммунальные платежи), а также возможные периоды простоя. Данный расчет не является гарантированным и не представляет собой финансовую рекомендацию.

Застройщик: ООО «СЗ «Ривьера Балтики» 236008, г. Калининград, ул. Ленинградская, д.4, оф. 6, ИНН 3900008142, ОГРН 1233900002490. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Ознакомиться со всеми условиями можно по тел: +7 (4012) 300-277 или на сайте.