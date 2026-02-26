Дарите красоту и наслаждение: сертификаты на spa-программы к 8 Марта

Таёжный спа «Алтайская здравница» — это уголок горного Алтая в 26 городах от Калининграда до Камчатки. 39 филиалов, которые успешно работают, даря сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей по всей России.

Более 20 авторских spa-программ никого не оставят равнодушным. Все спа-программы основаны на натуральной косметике собственного производства, где каждый компонент собран и отобран вручную, где свежесть трав, цветов перекликается с опытом технолога и современным производством. Это позволяет нам брать ответственность за результат от посещения спа «Алтайская здравница» перед каждым гостем.

Впереди важный праздник, который коснется каждого из нас!

8 Марта — праздник весны, цветов и, конечно, женщин, а значит, пора подумать о подарках! Если вы руководитель, то подарите прекрасной половине вашего коллектива сезонную spa-программу. Стоимость сказочная — от 3000 рублей!


Скидка до 17% на спа-программы* для участников программы лояльности!
 Для остальных гостей 10%.

Вы можете подарить сертификаты на программы:

  • «Таёжный дар» — нежный уход с брусникой, мёдом, молоком и йогуртом. Кожа становится мягкой, гладкой и по-настоящему шелковистой.
  • «Роскошь Алтая» — скрабирование и массаж с эффектом сияния. Перламутровые частички придают коже лёгкое мерцание и ощущение премиального отдыха.
  • «Алтайская принцесса» — комплексный уход для мягкости кожи, лёгкости в теле и ощущения заботы.

Выбирайте идеальный подарок для мам, жён, дочерей и подруг!  

Срок акции — с 24.02 по 8.03.2026 года.

Присоединяйтесь к программе лояльности — по ссылке.


*кроме программ-исключений, подробности у администратора.

Ознакомиться с программами и приобрести их можно на сайте Altayspa.ru или мы поможем с оформлением.

Таёжный спа «Алтайская здравница» открыт для своих гостей с 10 до 21 часа каждый день по улице Чкалова, 24, улице Октябрьской, 71−73, ул. Космонавта Леонова, 87-89, на все ваши вопросы с радостью отзовется администратор по телефону 270−210.

**spa — спа.
Лиц. ЛО41-01157-39/00673872 от 29.08.2023 №2953527522

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Алтайская здравница СПА-салон

г. Калининград, ул. Чкалова, 24
+7 (981) 471 04 62
+7 (4012) 270-210
altayspa.ru
Вконтакте

Алтайская здравница СПА-салон

г. Калининград, ул. Октябрьская, 71
+7 (981) 471 48 64
+7 (4012) 270-210
altayspa.ru
Вконтакте

Алтайская здравница СПА-салон

г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 87-89
+7 (981) 471 04 62
+7 (4012) 270-210
altayspa.ru
Вконтакте
Реклама. ИП Горобцов Андрей Александрович. ОГРН 312425301600025. Калининград
