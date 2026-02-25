Запускайте будущее: почему IT-колледж — ключ к успеху вашего ребенка

Добро пожаловать в международный колледж цифровых технологий «Академия TOP» — ваш идеальный старт в мире информационных технологий!
Почему студенты выбирают колледж IT TOP?
- Топовые направления: Разработка ПО, Кибербезопасность, Компьютерная графика и дизайн, Специалист по работе с ИИ, Цифровая юриспруденция, Цифровой маркетинг и пиар. Это не просто тренды — это профессии, которые правят миром уже сегодня!
- Быстрый старт: стать IT-специалистом можно без традиционного вуза. Мы предлагаем поступление без ОГЭ и ЕГЭ.
- Поступление на базе 9 или 11 классов: освойте востребованную профессию за 2 года!
- Практическая направленность: получайте актуальные знания и навыки на практике, работая с реальными проектами и интегрируясь с ведущими IT-компаниями.
- Раннее начало карьеры: начните зарабатывать и строить свою карьеру раньше сверстников!
- Гибкость в выборе профессии: возможность смены направления обучения в процессе.
- Современные профессии: забудьте о скучных уроках! У нас только актуальные IT-дисциплины и практические занятия.
- Трудоустройство во время обучения: мы поможем вам найти работу, пока вы учитесь!
- Геймификация учебного процесса: учитесь с удовольствием, используя игровые элементы и мотивационные системы.
- Современное оборудование: удобное место для занятий на новейших компьютерах.
- Создание портфолио: работайте над реальными проектами и формируйте своё портфолио уже во время учёбы.
- Поступление в ВУЗ-партнёр: возможность перейти на 2-й курс без сдачи ЕГЭ.
Запишитесь на собеседование, где вас ждут:
- Знакомство с колледжем и экскурсия по образовательному кампусу
- Презентация факультетов IT-Колледжа от руководителя приемной комиссии
- Выступление представителей ИТ-компаний
- Профориентационное тестирование
- Персональные консультации
- по телефону: 615-795
- в Telegram: @ittopkld39
- на нашем сайте