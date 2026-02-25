Запускайте будущее: почему IT-колледж — ключ к успеху вашего ребенка

Добро пожаловать в международный колледж цифровых технологий «Академия TOP» — ваш идеальный старт в мире информационных технологий!

 Почему студенты выбирают колледж IT TOP?

  • Топовые направления: Разработка ПО, Кибербезопасность, Компьютерная графика и дизайн, Специалист по работе с ИИ, Цифровая юриспруденция, Цифровой маркетинг и пиар. Это не просто тренды — это профессии, которые правят миром уже сегодня!
  • Быстрый старт: стать IT-специалистом можно без традиционного вуза. Мы предлагаем поступление без ОГЭ и ЕГЭ.
  • Поступление на базе 9 или 11 классов: освойте востребованную профессию за 2 года!
  • Практическая направленность: получайте актуальные знания и навыки на практике, работая с реальными проектами и интегрируясь с ведущими IT-компаниями.
  • Раннее начало карьеры: начните зарабатывать и строить свою карьеру раньше сверстников!
  • Гибкость в выборе профессии: возможность смены направления обучения в процессе.
  • Современные профессии: забудьте о скучных уроках! У нас только актуальные IT-дисциплины и практические занятия.
  • Трудоустройство во время обучения: мы поможем вам найти работу, пока вы учитесь!
  • Геймификация учебного процесса: учитесь с удовольствием, используя игровые элементы и мотивационные системы.
  • Современное оборудование: удобное место для занятий на новейших компьютерах.
  • Создание портфолио: работайте над реальными проектами и формируйте своё портфолио уже во время учёбы.
  • Поступление в ВУЗ-партнёр: возможность перейти на 2-й курс без сдачи ЕГЭ.

 

Запишитесь на собеседование, где вас ждут:

  • Знакомство с колледжем и экскурсия по образовательному кампусу
  • Презентация факультетов IT-Колледжа от руководителя приемной комиссии
  • Выступление представителей ИТ-компаний
  • Профориентационное тестирование
  • Персональные консультации
 Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно:
Справка

Московский международный колледж цифровых технологий Филиал колледжа в Калининграде

г. Калининград, ул. Куйбышева, 11
+7 (4012) 61 57 95
topitcollege.ru
Вконтакте
Реклама. АНО ПОО ММКЦТ «Академия ТОП», ИНН 7730265193
