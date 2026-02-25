Мобильный трафик в Калининградской области за год вырос на 25% в сети «Билайн»

За 2025 год «Билайн» увеличил покрытие и емкость сети более чем в 100 населённых пунктов Калининградской области. Всего в России вышли в эфир десятки тысяч станций «Билайна», а сеть увеличилась на 15%. В среднем новая станция запускалась каждые 15 минут — без перерывов и выходных. Благодаря этому надежность сети выросла даже при увеличении трафика, который в Калининградской области расширился на 25%. А связь стала стабильнее в жилых районах, малых населенных пунктах и на ключевых трассах.

В 2025 году «Билайн» обновил сеть в Калининградской области, установив современное российское оборудование N3COM вместо устаревшего иностранного. Это увеличило пропускную способность сети более чем в 3 раза. Теперь сеть получила запас прочности на будущее: технические специалисты смогут быстрее подключать новые базовые станции без замены оборудования.

Нагрузка на сеть растет ежегодно. Так, в 2025 году число пользователей смартфонов уже достигло 94% от общего числа клиентов мобильной связи «Билайн». Также меняется распределение нагрузки: уплотняется городская застройка, появляются места с высокой концентрацией пользователей.

Чтобы связь оставалась стабильной, инженеры при помощи ИИ анализируют работу сети и улучшают ее качество и доступность там, где это необходимо. Большинство новых базовых станций появились там, где фиксировались перегрузки и помехи, — в деловых зонах, местах работы горожан, новостройках и объектах городской инфраструктуры.

Новые базовые станции делают сеть «Билайн» еще быстрее и надежнее. Благодаря им клиенты могут общаться в соцсетях, смотреть видео в отличном качестве, работать и учиться удаленно, а также пользоваться другими сервисами для комфортной жизни. Скоростной мобильный интернет с каждым годом становится более востребованным. Так, в 2025 году доля 4G-трафика составила уже 99%.

Директор Калининградского отделения «Билайна» Наталья Чухлеба:

«Мы замечаем рост спроса на мобильную связь как среди калининградцев, так и среди туристов. «Билайн» постоянно улучшает и модернизирует сеть, чтобы повседневная цифровая жизнь была комфортной. Этому способствует и масштабный рефарминг, который мы провели в 2025 году – замена оборудования на современное позволит нам развивать сеть ещё быстрее и качественнее».

Помимо населённых пунктов, оператор последовательно развивает связь и на транспортных маршрутах. В 2025 году «Билайн» обеспечил связь вдоль 4500 км автодорог в России. По результатам исследования DMTEL, качество мобильного интернета «Билайн» оказалось лучшим на трассе М11 (Москва – Санкт-Петербург)* и на трассе Кавказ**, а TelecomDaily признали оператора лидером по основным скоростным характеристикам на трассе М12 (на участке Москва – Казань)***.

*Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки на трассе М11 в период с 14 августа по 2 сентября 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.

**Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки на трассе Р-217 «Кавказ» в период с с 17 марта по 2 апреля 2025 с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.

***Исследование проходило в конце октября — начале ноября 2025 года. В географию тестирования вошли участки федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани: Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Республика Чувашия и Республика Татарстан. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

