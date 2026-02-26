VIP Clinic предлагает очные консультации и помощь врачей из Москвы

К началу 2026 года ситуация в сфере здравоохранения на территории Калининградской области остается непростой. Наблюдается дефицит медицинских кадров в целом и нехватка узкопрофильный врачей в частности. Эта тенденция приводит к падению качества диагностики заболеваний и результатов последующего лечения. И эти проблемы касаются не только государственной медицины, но и частных клиник. В итоге проигрывает пациент. Также свою роль играет и удаленность региона от большой России: выехать в соседний регион для проведения даже плановой операции для большинства жителей региона не представляется возможным: сложна логистика и стоимость авиабилетов — просто не позволяют это сделать.

Многие калининградцы уже испытали на себе влияние этих факторов: исправление последствий неправильного лечения у недостаточно опытных специалистов, невозможность найти хорошего врача и тем более попасть к нему на приём. Несмотря на непростую ситуацию, получить лечение мирового уровня в Калининграде возможно.

В 2025 году VIP Clinic запустила программу «Московский доктор», инициаторами которой стали основатели клиники Сергей и Екатерина Круглик. Расскажем обо всем по порядку.

Суть программы «Московский доктор» проста — дать пациентам возможность получить очную консультацию и помощь врачей столичного уровня в Калининграде, без поездок в Москву





«Мы хотим сделать высококачественную пластическую хирургию мирового уровня более доступной для жителей Калининградской области. Бывают сложные ситуации, требующие консилиума. Порой, когда доктора консультируют онлайн, сложно до конца оценить пациента. А очный приём московского специалиста обеспечивает возможность получить высокий уровень медицинской помощи, не выезжая за пределы региона» — говорит Сергей Викторович Круглик, заведующий отделения пластической хирургии VIP Clinic .

Пластический хирург Андрей Анеликов (Москва)

Основателями и руководителями клиники являются Екатерина и Сергей Круглик. На протяжении всей своей профессиональной карьеры они развивают науку, внедряют инновации в практику и продвигают образовательные программы в области пластической хирургии и косметологии, организуют престижные медицинские конгрессы. Таких же профессиональных стандартов придерживаются и хирурги программы «Московский доктор» , которым мы задали наиболее острые вопросы пациентов сети клиник VIP Clinic.

— Андрей, какие есть варианты подтяжки груди без имплантов?



— Если речь именно о подтяжке без имплантов, то ключевой вариант — Т‑образная подтяжка. Смысл операции — не увеличить объём груди, а поднять её и сформировать эстетически привлекательный контур.

— Что влияет на сохранение результата?



— Влияет многое: индивидуальные особенности кожи, образ жизни, питание. И обязательно — выполнение рекомендаций после операции: компрессионное бельё, физиопроцедуры у реабилитологов. Это помогает заживлению и стабильности результата.

— Можно ли улучшить форму без увеличения объёма?



— Да — если есть свой объём, с которым можно работать. Также результат зависит от индивидуальных особенностей — это важный момент, который нужно учитывать.

— Если объёма нет — можно ли добавить его собственными тканями?



— Да, это возможно с помощью липофилинга. Это процедура, при которой собственный жир пациента используется для коррекции контуров и формы тела. В результате — красивая и естественная грудь, гармоничная фигура.

— Как это влияет на грудное вскармливание?



— При Т‑образной подтяжке пересекается большая часть млечных протоков. У кого-то лактация сохраняется, у кого-то — снижается. Я всегда предупреждаю, что гарантировать сохранение грудного вскармливания невозможно.

Пластический хирург Екатерина Матусевич (Москва/Санкт‑Петербург)

— Екатерина, как понять, что именно нужно для омоложения: СМАС, эндоскопия, нижняя треть лица?



— На консультации мы оцениваем ткани лица: лоб, среднюю и нижнюю треть, шею, степень птоза и выраженность изменений: носогубные складки, брыли, шея, веки и все остальное. И подбираем индивидуальный план — единой схемы для всех нет.

— Какие операции можно сочетать с пластикой лица?



— Сочетать можно многое, но важно учитывать нагрузку на организм. Я не рекомендую чрезмерно большие объёмы в одной операции, если работает одна бригада. Хорошие сочетания — лицо и грудь, лицо и 1–2 зоны липосакции, комплексная работа по лицу с пластикой век.

— Сколько длится восстановление?



— В среднем ориентир — от двух недель до месяца, потому что реабилитация у всех индивидуальна: у кого-то быстрее, у кого-то дольше из-за отёков или гематом.

Пластический хирург Валентина Ищенко (Москва)

— С какими конкретными запросами по интимной пластике пациентки приходят чаще всего?

— Самые частые — коррекция размера и формы половых губ, а также восстановительные операции после родов и изменения, связанные с возрастом.

— Речь всегда про операцию или бывают ситуации, когда можно обойтись без хирургии?

— Не всегда нужна операция. На консультации мы обсуждаем ситуацию индивидуально: в ряде случаев достаточно нехирургических методик.

— Какие варианты есть, если женщина хочет коррекцию, но без операции?

— Один из вариантов — контурная интимная пластика: коррекция филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Плюс есть аппаратные методики — ими тоже можно скорректировать ряд моментов.

— Что именно можно скорректировать филлерами в интимной зоне?

— Определённые эстетические нюансы и отдельные функциональные моменты — в том числе в некоторых случаях можно повысить чувствительность.

— Вопрос доверия: пациенткам комфортнее с женщиной-хирургом?

— Обычно да — многим проще обсуждать интимные вопросы с женщиной-врачом, меньше стеснения. Я уделяю этому особое внимание: деликатность и индивидуальный подход к каждой пациентке.

