Сырное настроение в «Светофоре»: цены радуют, выбор впечатляет

Знаете ли вы, что людей, которые очень любят сыр, называют турофилами? Слово это было образовано слиянием двух греческих корней — turo (от turós — «сыр») и phil (от philos — «любитель»). При этом до сих пор доподлинно неизвестно, где именно зародился технологический процесс изготовления сыра — в Европе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке или в Сахаре. Зато мы точно можем сказать, где в Калининграде можно купить этот любимый многими продукт по очень выгодной цене. Конечно же, в сети магазинов «Светофор», где в эти дни решили объявить настоящий «сырный бум».

Кстати, напомним, что на странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» можно найти все активные сообщества магазинов Калининграда и области, чтобы оставаться в курсе свежих поступлений, выгодных предложений и актуальных цен на интересующие товары в ближайших торговых точках.



  • Сыр «Юговской» БЗМЖ, фасованный 400г — 333,30 р.
  • Сыр ассорт 45% 360г БЗМЖ — 271,40 р.
  • Сыр Нежинская нефикс. вес 45 50% БЗМЖ — 804,00 р.
  • Сыр плавленый Hochland 380 гр, БЗМЖ, мдж 35% — 214,00 р.
  • Сыр плавленый «Чеддер XXL» 45% 400 г слайсы БЗМЖ — 203,60 р.
  • Сыр плавленый Легкий ветчина/грибы 50% 150 г БЗМЖ — 83,10 р.
  • Сыр плавленый Президент ветчина/сливочный круг 36% 280 г БЗМЖ — 182,90 р.
  • Сыр плавленый Янтарь Калининградский 60% 150 г БЗМЖ — 94,83р.
  • Сыр вес 45% БЗМЖ — 712,80 р.
  • Сыр вес в ассортименте 45% 50% БЗМЖ — 835,44 р.
  • Сыр плавленый «Виола Дружба» 35% 400 г БЗМЖ — 194,16 р.



 Само собой, в «Светофоре», помимо сыров, покупателей ждет широкий выбор и других продуктов, включая крупы, консервы, снеки и сладости. Вот лишь небольшой перечень выгодных предложений:

  • Крупа гречневая ядрица первый сорт 800 г — 49,20 р.
  • Крупа кукурузная 700гр — 47,88 р.
  • Крупа перловая 800гр — 37,20 р.
  • Крупа чечевица зеленая 600г — 60,76 р.
  • Фасоль печеная 540г ст/б ТМ Globus — 99,58 р.
  • Шампиньоны резаные 425мл ж/б — 85,20р.
  • Скумбрия с овощами в т/с 250г ж/б ключ — 82,80 р.
  • Тунец натуральный, ж/б 240г, ключ —106,92 р.
  • Семечки жареные «Красавчик Емеля» 500 г — 90,00 р.
  • Семечки Молодёжные полосатые 300г — 133,34 р.
  • Трубочки вафельные «Съешь-ка!» 600 г — 162,98 р.
  • Торт «Шокополь» вафельный с арахисом 200 г — 71,93 р.
Также в «Светофоре» всегда можно найти всевозможные товары для дома, предметы личной гигиены, бытовую химию и многое другое. Выгодные цены гарантированы!

Помнят в «Светофоре» и о приближающемся дачном сезоне. Как раз в эти дни металлический стеллаж для цветов и рассады с держателем для фитолампы (64,5*22*73 см) можно приобрести всего за 1139,00 р., а тент защитный «СТАРТ» 3×4м — за 360,94 р.



И это лишь небольшой перечень товаров, которые ждут своего покупателя в сети магазинов выгодных цен «Светофор».

«Светофор» — отличный выбор без переплат!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.


Реклама. ООО Торгсервис39, ИНН 3914023831
