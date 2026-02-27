Брифинг в РАНХиГС: индустрия гостеприимства делает запрос, образование отвечает

В Западном филиале РАНХиГС состоялся деловой брифинг участников сферы туризма и индустрии гостеприимства Калининградской области. Представители региональной власти, бизнеса, профессиональных сообществ и образовательной среды обсудили реализацию национального проекта «Кадры» и подходы к формированию программ дополнительного профессионального образования.

Главной темой встречи стала совместная разработка образовательных программ с участием работодателей — с учётом реальных потребностей туристической отрасли региона.







Туризм как системообразующая отрасль

Заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Роман Клоков подчеркнул, что индустрия гостеприимства занимает значимое место в экономике региона. «Если говорить о цифрах, вклад индустрии гостеприимства в добавленную стоимость региона составляет порядка 4,4%. По данным банковской аналитики, оборот туристических расходов по картам в 2025 году превысил 29,8 миллиарда рублей. Для сравнения — собственные доходы Калининграда составляют около 19 миллиардов. Это серьёзные показатели».

«Возникает всё больше точек притяжения, реализуются новые проекты, но этим инициативам не хватает грамотных специалистов, которые смогут подхватить идеи и обеспечить их дальнейшее развитие», — отметил Роман Клоков.

По его словам, при активном развитии отрасли сохраняется кадровый дефицит. В регионе появляются новые гостиницы, рестораны, туристические объекты и общественные пространства, однако за многими проектами стоит ограниченное количество специалистов.Он подчеркнул, что подобные встречи важны для прямого и честного диалога между индустрией и системой образования.

«Сфера должна чётко формулировать запрос: какие специалисты нужны и какими компетенциями они должны обладать. Только через фиксацию реальных разрывов можно выстроить эффективную систему подготовки кадров. Это непростой разговор, потому что ожидания бизнеса и требования образовательных стандартов не всегда совпадают. Но именно такие встречи позволяют сблизить позиции».

Образование как инструмент развития отрасли

Центр дополнительного образования филиала выступает федеральным оператором национального проекта «Кадры» в регионе. Это позволяет реализовывать программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки за счёт федерального бюджета.

Директор Центра дополнительного образования Ирина Канаш отметила, что программы формируются при участии представителей отрасли: «Многие из присутствующих сегодня — эксперты наших программ. Перед нами стоит высокая ответственность: предложить такие образовательные решения, которые действительно помогут подготовить и переподготовить персонал для индустрии гостеприимства».

По её словам, проект ориентирован прежде всего на инвестиции в человеческий капитал.

«Самое ценное — это инвестиции в человека. Сегодня у предприятий региона есть возможность направлять сотрудников на обучение без финансовой нагрузки. Наша задача — предложить такие компетенции, которые позволят повысить качество сервиса и конкурентоспособность бизнеса».

Диалог о содержании программ ведётся не первый год. Представители индустрии участвуют в определении приоритетных направлений, формировании перечня компетенций и экспертной оценке результатов обучения.

Более полутора тысяч выпускников

Директор филиала Михаил Плюхин отметил, что работа в рамках национального проекта уже дала ощутимые результаты. «Как представитель федерального оператора в Калининградской области могу сказать, что мы уже переподготовили более полутора тысяч человек. В этом году нам установлена новая квота, и при поддержке участников рынка мы рассчитываем её выполнить».

Он подчеркнул, что включённость работодателей напрямую влияет на качество подготовки: «Калининградская область — туристический регион, и отрасль гостеприимства является системообразующей для экономики. Мы обсуждаем с представителями бизнеса условия участия в программе, чтобы готовить специалистов, действительно востребованных на рынке труда».







От диалога — к системным решениям

Участники брифинга сошлись во мнении, что развитие туристической отрасли невозможно без системной работы по подготовке кадров. Рост туристического потока, открытие новых объектов размещения и расширение инфраструктуры требуют специалистов различного уровня — от линейного персонала до управленческих команд.

Брифинг стал очередным шагом к формированию устойчивой модели взаимодействия образования, бизнеса и органов власти. В центре внимания — практический результат: подготовка специалистов под конкретные рабочие места и долгосрочное развитие туристического потенциала Калининградской области.







По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем согласовании приоритетов подготовки кадров на 2026 год и расширении экспертного участия представителей отрасли в разработке программ дополнительного профессионального образования.