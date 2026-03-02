Март в «Клинике Эксперт»: когда столичные специалисты приезжают к вам

Бывает так: нужен особенный доктор, с большим опытом и глубокими знаниями, но ехать в другой город сложно, долго, да и просто некогда. Мы это понимаем. И поэтому приглашаем специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга приехать к нам в Калининград.

В марте в «Клинике Эксперт» сразу несколько врачей, к которым обычно записываются за месяцы. Они ведут приём в ведущих клиниках двух столиц, а теперь смогут принять и вас.

10 и 28 марта приезжает Валерий Николаевич Нагорный — невролог и нейрохирург с 17-летним стажем. Он стажировался в лучших клиниках США и Сингапура, учился в университете Дьюка и клинике Джона Хопкинса. Валерий Николаевич помогает при болях в спине, остеохондрозе, грыжах, мигренях и других неврологических проблемах. А ещё он проводит малоинвазивные процедуры, которые снимают сильную боль и иногда даже становятся альтернативой операции.

12 марта к нам приедет Андрей Андреевич Лоздовский, травматолог-ортопед с 15-летним стажем. Он занимается хирургией стопы, лечит артрозы, последствия травм, воспаления сухожилий. Андрей Андреевич владеет современными малоинвазивными методиками и помогает вернуть радость движения даже в сложных случаях. Проводит отбор на операции по ОМС.





14 марта — день Юлии Владимировны Щербаковой, гинеколога-хирурга. Её стаж — 25 лет. Она работает с миомами, полипами, кистами яичников, пролапсом, воспалительными заболеваниями и помогает женщинам, которые столкнулись с бесплодием или невынашиванием беременности. Проводит отбор на операции по ОМС.

20 марта — принимает Евгений Николаевич Байлюк, акушер-гинеколог, гинеколог-хирург, заведующий отделением гинекологии КГ Лахта. Кандидат наук, врач высшей категории с 22-летним стажем. На его счету больше 20 тысяч лапароскопических и гистероскопических операций. Евгений Николаевич проводит сложные операции при эндометриозе, миоме, спаечной болезни, занимается подготовкой к ЭКО, восстановлением после неудачных попыток. А ещё он выполняет редкие операции — например, лапароскопический серкляж при невынашивании и пластику рубца после кесарева. Проводит отбор на операции по ОМС.

20–21 марта ведет прием Вадим Наильевич Бикмуллин, нейрохирург, кандидат наук, врач высшей категории с 37-летним стажем. Он оперирует позвоночник при грыжах, травмах, опухолях, работает с периферическими нервами и туннельными синдромами. Вадим Наильевич владеет технологиями, которые позволяют минимизировать операционную травму и добиться хорошего восстановления. В прошлом — военный врач, награждён орденом «За военные заслуги», стажировался в ведущих клиниках США. Проводит отбор на операции по ОМС.

Все эти доктора — не просто имена в расписании. Это люди, которым доверяют самое дорогое. И в марте они будут здесь.

Если вы давно хотели попасть к такому специалисту, но откладывали — возможно, сейчас самое время.

