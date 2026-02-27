«МегаФон» открыл шлюзы 4G в городе с самой старой ГЭС

В Озёрске мобильный интернет прибавил в скорости и устойчивости — теперь видео загружается без пауз, навигация не «теряется» на узких улицах, а звонки остаются чёткими даже в плотной застройке. «МегаФон» построил в городе новые объекты связи с широкой агрегацией частот.

Озёрск — город с прусской биографией и камерной европейской атмосферой. До 1946 года он был известен как Даркемен, а сегодня напоминает аккуратный европейский уголок: кирпичные фасады, историческая кирха XIX века, спокойные улицы у реки Анграпа. И главное, здесь работает одна из старейших гидроэлектростанций региона, благодаря которой город когда-то получил энергию для развития.

При проектировании сети инженеры оператора учитывали компактную планировку и близость воды: низкочастотный мобильный сигнал «дотягивается» до окраин и частного сектора, средние диапазоны обеспечивают стабильность в жилых кварталах, а высокочастотный LTE поддерживает высокие скорости в центре и рядом с общественными пространствами. В результате сеть стала не только быстрее, но и более устойчивой к нагрузкам.

«Мы усиливаем связь в городах с историей так же внимательно, как бережно сохраняется их архитектура, — отметил Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в регионе. — Озёрск активно пользуется цифровыми сервисами: жители работают онлайн, общаются в мессенджерах, оформляют услуги через интернет. Наша задача, чтобы связь здесь была современной по скорости и качеству, несмотря на небольшие размеры города».