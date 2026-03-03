Владимир Путин отметил госнаградами работников компании «АВТОТОР»

Работники «АВТОТОРа» удостоены высоких государственных наград. Президент Российской Федерации Владимир Путин указом от 14.02.2026 г. № 79О отметил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу представителей одного из крупнейших предприятий Калининградской области.

Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен старший вице-президент-технический директор «АВТОТОРа» Герман Титов. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Директор департамента генерального заказчика — директор проекта ООО «АВТОТОР Холдинг» Сергей Ломовцев.

Награжденные являются ветеранами «АВТОТОРа». На протяжении многих лет руководят стратегически важными проектами для развития компании и всей отрасли автомобилестроения.

Особо отмечен их значительный вклад в реализацию проекта по созданию Кластера автокомпонентов и электромобилей в Калининградской области, осуществляемого в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Калининградской области при поддержке Фонда развития промышленности и российских кредитных организаций и направленного на формирование высоколокализованной производственной базы, развитие технологических компетенций и ускорение процессов импортозамещения в ключевых сегментах автомобильной промышленности.

Герман Титов ведет комплекс работ по созданию новых высокотехнологичных производственных мощностей, модернизации и последовательному повышению локализации производства, что позволяет реализовать план по переходу к углубленному производству автомобилей по полному технологическому циклу, создает основу для повышения конкурентоспособности компании, и отвечает интересам развития отечественного автомобилестроения. Герман Витальевич работает в «АВТОТОРе» с 2007 года, был награжден медалями «За доблестный труд в группе АВТОТОР» II и III степеней, отмечен благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2013 году. В 2019 году был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Под его непосредственным руководством создавалась вся производственная и технико-технологическая база, осуществлялось оснащение оборудованием и запуски всех технологических процессов на предприятиях первой очереди Кластера автокомпонентов и электромобилей, включающей в себя семь новых заводов, которые интегрированы в единую цепочку и обеспечивают полный цикл изготовления агрегатов, узлов и компонентов, включая критически важные такие как электродвигатели и силовая управляющая электроника.

На протяжении нескольких лет Герман Витальевич также разрабатывает и реализует проект по созданию в Калининградской области универсального металлургического комплекса, включающего заводы цветного литья с механической обработкой и заводы чёрного и стального литья с механической обработкой.

Это уникальное для Калининградской области производство на базе самых современных кастомизированных технологий, не имеющих аналогов в РФ и СНГ, обеспечивающее технологический прорыв с точки зрения развития промышленного потенциала региона и развития отрасли производства автокомпонентов. Создание гибкого литейного производства изделий из чёрных металлов с механообработкой, включая производство двигателей внутреннего сгорания, трансмиссий и рулевых систем является частью второй очереди кластера автокомпонентов, которая позволит замкнуть цепочку изготовления критически важных агрегатов, что имеет решающее значение для создания независимой компонентной базы.





За выдающиеся трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу указом Президента РФ медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен Директор департамента генерального заказчика — директор проекта ООО «АВТОТОР Холдинг» Сергей Семёнович Ломовцев.

В машиностроительной отрасли он работает более 45 лет. С 2004 года трудится в группе «АВТОТОР», обеспечивая развитие мощностей для автомобильного производства и реализацию инвестиционных проектов компании в части создания стратегически важных объектов производственной и инженерной инфраструктуры. Сергей Семенович Ломовцев в 2018 году был удостоен Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», в разные годы был награжден Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, медалями «За доблестный труд в группе АВТОТОР» III II и I степеней.

За годы работы в машиностроительной отрасли им подано около трехсот рационализаторских предложений, зарегистрировано несколько десятков авторских свидетельств.

За время работы на предприятиях «АВТОТОРf» Сергей Семёнович внес весомый вклад в реализацию проекта по созданию полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области, внедрил ряд передовых технических решений, где он лично выступал инициатором и разработчиком.

Под его непосредственным руководством организовано строительство и оснащение новых производственных мощностей, общей площадью объектов застройки более 50 тысяч квадратных метров, создание современного высокопроизводительного автоматизированного промышленного контура на базе передовых технологий на уровне лучших мировых практик, применяемых в автомобилестроении.

Сергей Ломовцев на протяжении нескольких лет лично курировал создание всей производственной и инженерной инфраструктуры для каждого из заводов, входящих в Кластер автокомпонентов. В рамках подготовки к запуску первой очереди было возведено и оснащено 7 новых заводов, а также здания и сооружения технически-бытового назначения — общая площадь объектов застройки составила более 180 000 квадратных метров.





«АВТОТОР» гордится своими ветеранами, крепкими профессионалами, наставниками, преданными своему делу людьми, болеющими за общий результат. Благодаря им сохраняются трудовые традиции предприятия, задаются высокие стандарты профессионального мастерства и формируется прочный фундамент для будущих достижений.

Трудовой коллектив, руководство компании и Совет Калининградского регионального профессионального союза работников автомобилестроения «АВТОТОР-Проф» поздравляет коллег с вручением заслуженных высоких государственных наград, что является знаменательным событием для всего предприятия!