«Буду жаловаться в ЛДПР!»: калининградцам помогут решать проблемы

«Буду жаловаться в ЛДПР!» — эта фраза сегодня звучит от Калининграда до Владивостока. И не случайно. Зимой люди мёрзнут в собственных квартирах из-за аварий на теплотрассах, их душат ростом тарифов ЖКХ, а чиновники отделываются пустыми отписками, ссылаясь на износ фондов. Именно поэтому, чтобы поддержать граждан, ЛДПР запустила специальную программу помощи, которая уже работает и в Калининградской области.

Принцип простой: человек оставляет заявку на сайте партии, депутаты направляют официальный запрос в профильные органы, а потом берут на контроль каждый этап и добиваются ускорения решения.

Цифры говорят сами за себя: только с начала года в десятках регионов произошло более 200 крупных аварий в сфере ЖКХ, от которых пострадали свыше 100 тысяч человек. Каждая холодная батарея — это чья-то безответственность. В ЛДПР обещают: заставят отвечать.





Руководитель Калининградского регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин пояснил, как проект работает на местах: «„Буду жаловаться в ЛДПР!“ — это один из самых основных, фундаментальных, важнейших проектов партии, который реализуется на территории области благодаря лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Это простой механизм, простая форма взаимодействия жителей с депутатами всех уровней, координаторами на местах, руководителями местных отделений. Мы очень оперативно отвечаем на просьбы людей, выезжаем на место, разбираемся в проблеме. Это прекрасная современная форма взаимодействия ради решения злободневных, каждодневных вопросов жителей. Безусловно, мы этот проект будем расширять. Количество обращений растёт с каждым днём. Самое лидирующее направление — жилищно-коммунальное хозяйство. Но есть много вопросов по благоустройству, водоснабжению — это очень острая тема. Убеждён, что данный проект поможет и жителям, и нам упростить механизмы встреч и, собственно, решения их вопросов. И заставит чиновников работать эффективнее. А возможно, где-то подскажет пути решения проблем».

В ЛДПР заявляют: каждое обращение — это не просто письмо, а готовый план действий. Рассказать о своей проблеме можно, заполнив форму на сайте калининградского отделения. Каждое обращение обещают немедленно взять в работу.