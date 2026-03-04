«Икорный дом»: идеальные подарки к 8 Марта в Калининграде

Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с баночкой красной икры от «Икорного дома» — символом безупречного вкуса. Этот деликатес станет роскошным и полезным подарком к 8 Марта, который подчеркнёт ваше особое отношение и подарит незабываемые моменты наслаждения.

В ассортименте более 15 наименований, каждое из которых можно предварительно продегустировать и сделать выбор.

Откройте для себя неповторимые оттенки вкуса красной икры кеты, горбуши, кижуча, нерки, чавычи, форели, а также редких видов чёрной икры (осетра, стерляди, белуги).


Предлагаются различные варианты фасовки — от небольших баночек в 100 граммов до килограммовых объёмов.

В «Икорном доме» вы найдёте широкий выбор слабосолёной рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов из морепродуктов.

Можно приобрести подарочные сертификаты номиналом 1000, 3000, 5000 и 10000 рублей.

Режим работы — с 09:00 до 21:00 без выходных.

Калининград, ул. Шахматная, 4в (пересечение с ул. Артиллерийской). Ориентиры: «Гостиница», учебный корпус РАНХиГС и ЖК «Цветной бульвар». Автобусные маршруты 19, 32, 44, 15. 

Икорный Дом Фирменный магазин

г. Калининград, ул. Шахматная, 4-В, ор-р Гостиница и учебный корпус РАНХиГС и ЖК «Цветной Бульвар»
+7 911 492 57 22
Реклама. ИП Комарцева Светлана Валериевна, ОГРН 316392600084135.
