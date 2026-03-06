Жить и работать на родной земле: агрохолдингу «ДолговГрупп» 30 лет!

Как агрохолдинг изменил Калининградскую область

6 марта — важная дата для нашей области: 30 лет назад на калининградской земле родилась компания, которая стала настоящей опорой для сельского хозяйства и пищевой промышленности региона. За эти годы агрохолдинг «ДолговГрупп» вырос из небольшой организации в крупное аграрное предприятие, которое заботится о продуктах на наших столах, о рабочем месте для людей и о будущем для молодёжи.

Богатая земля снова стала плодородной

Когда начинали братья Александр и Дмитрий Долговы, многое вокруг лишь напоминало былые сельскохозяйственные успехи. Постепенно поля оживали. Сегодня холдинг обрабатывает значительную часть пахотных земель области и по праву считается одним из крупнейших производителей зерна в регионе. Благодаря использованию современных технологий, в том числе методов спутникового контроля за посевами, урожайность стала выше, а затраты — разумнее и экономнее.

Это важный результат для всех нас: наша область снова обеспечена собственной продукцией. И это не просто слова — это работа, которую видно на каждом шагу: в магазинах, на фермах, на столах семей.





Надёжная инфраструктура — основа стабильности

Сегодня в структуре «ДолговГрупп» работают три современных комбикормовых завода и пять элеваторов общей вместимостью свыше 400 тысяч тонн зерна. Крупные зернохранилища и производственные комплексы расположены в Нестерове, Добровольске, Гурьевске и Гусеве. Они обеспечивают кормами всех животных и птиц агрохолдинга, а также предоставляют мощности для сельхозпредприятий Калининградской области.

Значительная часть продукции ориентирована на внешний рынок: около 95% произведённого рапсового масла поставляется на экспорт, а более половины рапсового жмыха — порядка 60% — также реализуется за пределами страны. Это укрепляет позиции региона на международном аграрном рынке и приносит дополнительный доход в экономику области.







От поля до прилавка

Агрохолдинг «ДолговГрупп» — это не только поля и зерно. В его структуру входит производство молока, мяса, яиц и доставка продукции в магазины. Благодаря замкнутому циклу — от поля до прилавка — качество контролируется на каждом этапе, а продукты поступают на полки магазинов свежими и вкусными.



Собственные мощности и сырьё позволяют успешно развивать животноводство. На предприятиях содержится более 14 тысяч голов мясного и молочного скота. Молочная фабрика — крупнейшая в регионе и единственный в Калининградской области племенной репродуктор по четырём породам КРС: голштинская, лимузинская, шаролезская и абердин-ангусская породы.

Сырое молоко перерабатывается на базе ООО «Гусевмолоко», где выпускается под брендом «Нежинская» свыше 60 наименований натуральной продукции.

Мясная фабрика «Долгов Групп»производит более 100 видов продукции из собственного сырья — от полуфабрикатов до деликатесов. Современные технологии и рецептуры по ГОСТу обеспечивают стабильное качество.

В посёлке Илюшино работает цех полуфабрикатов, где пельмени, вареники, блинчики и сырники изготавливаются вручную — с неизменным вниманием к вкусу и качеству.

Награды, признание и участие в жизни области

Руководители группы компаний — братья Александр и Дмитрий Долговы — были официально отмечены орденами и медалями «За заслуги перед Калининградской областью». Эти региональные награды были вручены им губернатороми за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.

Эта награды подчёркивают значимую роль компании в социальной и экономической жизни области, в том числе создание рабочих мест, строительство современных сельскохозяйственных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.

Открытия не только для взрослых, но и для детей

Сегодня холдинг предлагает не только работу и продукты, но и интересные формы общения с молодёжью. В одном из кукурузных полей в Нестеровском районе для ребят был организован настоящий лабиринт с увлекательными заданиями. А также холдинг проводит экскурсии для школьников и молодежи на молочную фабрику компании. Такие проекты помогают детям и молодым людям узнать о сельском хозяйстве, полюбить землю и подумать о том, что жить и работать в родном крае — это почётно и интересно.

Работа для людей, уверенность в будущем

Сегодня в агрохолдинге работают тысячи людей — от механизаторов до технологов, от водителей до продавцов. Для многих это стабильная работа рядом с домом, для других — возможность учиться новым профессиям. Компания не только производит сырье и продукты, но и создаёт рабочие места, поддерживает социальную жизнь в сельских территориях и помогает сохранять молодёжь в родном крае.







Сеть магазинов «Наш продукт» — всё ближе к людям

Особая заслуга холдинга — это своя розничная сеть магазинов «Наш продукт», которую жители видят во многих районах Калининграда и области. Эти магазины стали любимыми для многих семей: здесь можно купить свежие молоко, яйца, мясо, колбасы и другие продукты под марками «Нежинская», «Курочкино» и «ДолговГрупп». Более того, магазины «Наш продукт» можно встретить почти в каждом районе города и области. Торговые точки работают ежедневно и рядом с домом, поэтому сделать покупки легко и удобно.

Когда мы говорим «своё», мы имеем в виду не только происхождение. Мы говорим о внимании к каждому покупателю, о заботе, о семье, о том хорошем вкусе, который знаком с детства.





30 лет — это только начало

За три десятилетия агрохолдинг «ДолговГрупп» стал частью жизни области: важным экономическим игроком, работодателем, наставником для молодёжи и надёжным партнёром для фермеров.

Но самое главное — за этим стоит любовь к своей земле и людям, которые живут рядом. А это — крепкая основа для будущих успехов.

Пусть следующие годы будут такими же плодотворными, как прошедшие, а наш регион продолжит гордиться тем, что у него есть все для этого: своё, родное, для людей!

