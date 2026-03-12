Автомобиль BAIC нашел своего владельца в Калининграде: фоторепортаж застройщика

В первый день весны в ЖК «Сигнатур» разыграли автомобиль и подарки для новосёлов.1 марта на территории жилого комплекса «Сигнатур» в Луговом прошло главное событие этой весны — розыгрыш автомобиля среди покупателей квартир. Атмосфера праздника, десятки счастливых лиц и ценные призы. Как это было, рассказываем в материале.
Главный приз — ключи от BAIC U5 Plus
В первый день календарной весны мы собрались, чтобы подарить одному из наших новосёлов автомобиль. И это случилось!
Обладателем BAIC U5 Plus стал счастливчик, чей номер вытянул из лототрона главный герой нашего рекламного ролика — тот самый мальчик, который когда-то мечтал о доме для всей семьи.
Поздравляем победителя! Пусть новая машина везёт только к новым достижениям и счастливым маршрутам.
Партнёры тоже не подвели
Но на этом сюрпризы не закончились.Вместе с главным призом мы разыграли:
- Сертификат в строительный магазин,
- Подарочные карты в салоны мебели,
- Другие полезные подарки, которые сделают переезд в новый дом ещё комфортнее.
Отдельное спасибо нашим партнёрам, которые поддержали праздник и помогли сделать его по-настоящему щедрым.
Как это было — смотрите в видео
Мы сняли для вас небольшой ролик, чтобы вы могли увидеть всё своими глазами: эмоции, церемонию награждения и ту самую минуту, когда решилась судьба автомобиля.
Ищите себя на фото
На празднике работали фотографы, и нам удалось поймать множество тёплых, искренних и радостных кадров. Улыбки, объятия, счастливые глаза — всё это уже в нашем фотоальбоме.
Забирайте свои фото по ссылке. Если нашли себя — отмечайте нас в соцсетях, будем рады перепостить.
Жизнь в «Сигнатуре» только начинается
Этот розыгрыш стал не просто событием, а настоящей «точкой сборки» для будущих соседей. Мы убедились: «Сигнатур» — это не просто дома, это люди, эмоции и новая история, которую мы пишем вместе.
Спасибо, что были с нами!
