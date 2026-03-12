Автомобиль BAIC нашел своего владельца в Калининграде: фоторепортаж застройщика

В первый день весны в ЖК «Сигнатур» разыграли автомобиль и подарки для новосёлов.

1 марта на территории жилого комплекса «Сигнатур» в Луговом прошло главное событие этой весны — розыгрыш автомобиля среди покупателей квартир. Атмосфера праздника, десятки счастливых лиц и ценные призы. Как это было, рассказываем в материале.

Главный приз — ключи от BAIC U5 Plus



В первый день календарной весны мы собрались, чтобы подарить одному из наших новосёлов автомобиль. И это случилось!

Обладателем BAIC U5 Plus стал счастливчик, чей номер вытянул из лототрона главный герой нашего рекламного ролика — тот самый мальчик, который когда-то мечтал о доме для всей семьи.

Поздравляем победителя! Пусть новая машина везёт только к новым достижениям и счастливым маршрутам.

Партнёры тоже не подвели

Но на этом сюрпризы не закончились.Вместе с главным призом мы разыграли:

Сертификат в строительный магазин,

Подарочные карты в салоны мебели,

Другие полезные подарки, которые сделают переезд в новый дом ещё комфортнее.

Отдельное спасибо нашим партнёрам, которые поддержали праздник и помогли сделать его по-настоящему щедрым.

Как это было — смотрите в видео

Мы сняли для вас небольшой ролик, чтобы вы могли увидеть всё своими глазами: эмоции, церемонию награждения и ту самую минуту, когда решилась судьба автомобиля.





Ищите себя на фото





Жизнь в «Сигнатуре» только начинается

Спасибо, что были с нами!