Автомобиль BAIC нашел своего владельца в Калининграде: фоторепортаж застройщика

В первый день весны в ЖК «Сигнатур» разыграли автомобиль и подарки для новосёлов.

1 марта на территории жилого комплекса «Сигнатур» в Луговом прошло главное событие этой весны — розыгрыш автомобиля среди покупателей квартир. Атмосфера праздника, десятки счастливых лиц и ценные призы. Как это было, рассказываем в материале.

Главный приз — ключи от BAIC U5 Plus

В первый день календарной весны мы собрались, чтобы подарить одному из наших новосёлов автомобиль. И это случилось!

   
  

Обладателем BAIC U5 Plus стал счастливчик, чей номер вытянул из лототрона главный герой нашего рекламного ролика — тот самый мальчик, который когда-то мечтал о доме для всей семьи.
Поздравляем победителя! Пусть новая машина везёт только к новым достижениям и счастливым маршрутам.

Партнёры тоже не подвели

Но на этом сюрпризы не закончились.Вместе с главным призом мы разыграли:

  • Сертификат в строительный магазин,
  • Подарочные карты в салоны мебели,
  • Другие полезные подарки, которые сделают переезд в новый дом ещё комфортнее.

 

 

Отдельное спасибо нашим партнёрам, которые поддержали праздник и помогли сделать его по-настоящему щедрым.

Как это было — смотрите в видео

 Мы сняли для вас небольшой ролик, чтобы вы могли увидеть всё своими глазами: эмоции, церемонию награждения и ту самую минуту, когда решилась судьба автомобиля. 



Ищите себя на фото

На празднике работали фотографы, и нам удалось поймать множество тёплых, искренних и радостных кадров. Улыбки, объятия, счастливые глаза — всё это уже в нашем фотоальбоме. 
Забирайте свои фото по ссылкеЕсли нашли себя — отмечайте нас в соцсетях, будем рады перепостить.

Жизнь в «Сигнатуре» только начинается
Этот розыгрыш стал не просто событием, а настоящей «точкой сборки» для будущих соседей. Мы убедились: «Сигнатур» — это не просто дома, это люди, эмоции и новая история, которую мы пишем вместе.
   

Спасибо, что были с нами!

 Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «МакроСтрой Девелопмент». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф 
Справка

МакроСтрой строительная компания

г. Калининград, пр-т Советский, 218, оф. 2
+7 (4012) 57 18 18
+7 (4012) 42 33 72
makrostroy39.ru
Вконтакте
Реклама. ООО Специализированный застройщик Макрострой Девелопмент, ИНН 3910005976
