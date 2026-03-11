«Динамические группы»: метод Института Бехтерева в Калининграде

До сих пор динамические группы были доступны преимущественно жителям Москвы и Санкт-Петербурга — именно там сосредоточены основные научные и практические центры развития метода. По эффективности этот метод сопоставим с полугодовой индивидуальной работой.

В марте и апреле в Калининграде пройдут очные динамические встречи. Проведут их приглашённые специалисты из других регионов.

Научная основа

Метод имеет солидную научную базу: он был разработан в 1970–1980‑х годах в Ленинградском научно-исследовательском психоневрологическом институте имени В. М. Бехтерева под руководством профессора Б. Д. Карвасарского. Сегодня это признанный инструмент Петербургской школы психотерапии, основанный на личностно-ориентированном подходе и «психологии отношений» В. Н. Мясищева.

Кто ведёт

Ведущими групп выступят дипломированные специалисты А. Васильева (Калининград) и приглашённый специалист из Белгорода В. Пухов.





Кому подходит этот формат

Динамическая группа эффективна при:

сложностях в отношениях;

повторяющихся жизненных сценариях;

внутренней пустоте, потере смысла, поиске себя.

Формат будет также профессионально интересен психологам для лучшего понимания устройства личности и самого процесса групповой работы, а также тем, кто сталкивается с эмоциональным выгоранием.

Формат участия

Группы пройдут очно в Калининграде: в городе и с выездом на Куршскую косу.

Старт: 27 марта и 24 апреля

Формат: очно, 4 дня

Состав: 8–10 человек (ограниченное количество мест)

