Зарплата от 78 000 рублей: «Вкусно — и точка» набирает работников

Предприятия «Вкусно — и точка» проводит набор сотрудников.

В нашей дружной команде вы будете:

Мы гарантируем:

Требования к кандидатам:

— Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе;— Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества;— Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!— Официальное трудоустройство с первого дня и обучение;— Стабильную заработную плату, гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц;— Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас;— Бесплатное питание и униформу;— Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные;— Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта, запуск новой программы «менеджер-стажер»;— Корпоративное волонтёрство.— Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ;— Возраст от 16 лет;— Опыт не требуется.

Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка (rabotaitochka.ru)