Зарплата от 78 000 рублей: «Вкусно — и точка» набирает работников

Предприятия «Вкусно — и точка» проводит набор сотрудников.В нашей дружной команде вы будете:
— Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе;
— Готовить наши знаменитые блюда из продуктов высочайшего качества;
— Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!
Мы гарантируем:— Официальное трудоустройство с первого дня и обучение;
— Стабильную заработную плату, гибкую систему премирования, выплаты 2 раза в месяц;
— Индивидуальный график, позволяющий совмещать работу с тем, что важно для вас;
— Бесплатное питание и униформу;
— Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные;
— Карьеру для каждого, вне зависимости от опыта, запуск новой программы «менеджер-стажер»;
— Корпоративное волонтёрство.
Требования к кандидатам:
— Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ;
— Возраст от 16 лет;
— Опыт не требуется.
Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка (rabotaitochka.ru)