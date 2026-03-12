Евгений Мишин: «Хватит лить наш бензин в недружественные баки!»

Депутат фракции ЛДПР Заксобрания Калининградской области Евгений Мишин — о том, как санкционная политика Европы обернулась парадоксом: граждане недружественных стран экономят на российском бензине.

В начале недели, направляясь по делам в Багратионовск, я обратил внимание на длинные вереницы автомобилей у заправочных станций в приграничной зоне. Присмотревшись к номерам, не поверил глазам: сплошь польские, литовские, немецкие регистрационные знаки. Наши, калининградские машины пытались втиснуться в этот поток, но безуспешно.

Знакомая ситуация, только роли поменялись. Ещё вчера наши водители, следующие в Европу, сталкивались с унизительными досмотрами и ограничениями на провоз топлива. Сегодня, когда Европа захлебнулась в дороговизне собственного бензина, те, кто вводил против нас санкции, массово едут заправляться в Россию.

Посмотрим на цифры. У нас литр 95-го стоит 71–74 рубля. В Польше — уже 131 рубль. В Германии цена перевалила за 193 рубля. Разница в три раза! Добавьте сюда скачок цен на нефть — и вы поймёте, почему европейцы готовы стоять в многочасовых очередях на границе.

Но выгодно ли это нам?

Калининградская область находится в уникальном положении. У нас нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Каждая тонна бензина доставляется морем, при постоянно растущих логистических издержках. Власти прикладывают титанические усилия, чтобы сдерживать цены для наших граждан.

И что мы видим? Наши недружественные соседи — те, чьи правительства штампуют санкционные пакеты, перекрывают транзит и нагнетают истерию вокруг региона, — приезжают на наши АЗС и скупают бензин. Не просто заправляют бак, а заливают в канистры, закупаются впрок.

Люди жалуются: приезжаешь после работы на заправку, а там очередь из автомобилей с номерами ЕС. Стоишь полчаса, час. А если человек спешит на смену, везёт ребёнка в школу, опаздывает по неотложным делам? Почему жители приграничных посёлков должны испытывать неудобства ради граждан стран НАТО?

В ЛДПР мы всегда придерживаемся принципа справедливости. Если Европа вводит ограничения против наших граждан, эти правила должны работать и в обратную сторону. Нашим дальнобойщикам разрешено вывозить за границу не более 200 литров топлива. Легковым автомобилям — не больше полного бака. Почему при этом европейские фуры, въезжая к нам, ничем не ограничены?

Я убеждён: пора вводить зеркальные меры. Максимальный объём топлива, с которым иностранный автомобиль может покинуть Россию, должен быть строго регламентирован. Один бак — и ни канистрой больше! Для грузового транспорта — не более 200 литров.

Кто-то скажет: «А как же туристы?» Давайте не путать туризм с топливным демпингом. Турист приезжает посмотреть достопримечательности, оставить деньги в гостиницах. А здесь мы видим обыкновенный «бензиновый туризм», который не приносит региону ничего, кроме нагрузки на инфраструктуру и раздражения местных жителей.

Более того, это вопрос безопасности. Представьте: через границу ежедневно проходят сотни машин, залитых дешёвым российским топливом. Куда оно уходит? Кому перепродаётся? Не идёт ли часть этого бензина на нужды тех, кто сегодня воюет с Россией информационно? Мы не можем этого исключать.

Поэтому моя позиция, как депутата и руководителя фракции ЛДПР Заксобрания региона, предельно жёсткая: хватит кормить недружественных соседей. Наши ресурсы должны работать на наших граждан.

Мы уже направили соответствующие обращения. Будем добиваться, чтобы правила игры стали честными и зеркальными. Потому что, как показывает жизнь, добрососедство должно быть взаимным. А когда сосед одной рукой вводит санкции, а другой тянется к нашему бензобаку, это не добрососедство. Это наглость, которую пора пресечь.



