HONGQI: премиум, который продуман до мелочей

Представление о премиальном автомобиле сегодня меняется. Место внушительных габаритов заняли комфорт, вдумчивые технологии и уверенность за рулём. Новый HONGQI ЭйчЭс 3 (HS3) — это компактный кроссовер, который создан для повседневной жизни, но при этом остаётся по-настоящему премиальным.

Модель объединяет выразительный дизайн, современные технические решения и продуманный салон. При этом приобрести его можно на особых условиях, которые делают премиум доступнее, чем кажется.

Дизайн, который не кричит, но запоминается

Выразительная внешность HONGQI ЭйчЭс 3 (HS3) с фирменной решёткой радиатора и выверенными пропорциями формирует образ автомобиля, который выглядит статусно и актуально в любой обстановке — от делового центра до вечерних городских маршрутов.





Этот целостный художественный облик — результат работы команды во главе с Джайлсом Тейлором. Именно он на протяжении последних семи лет определяет язык дизайна бренда HONGQI. До этого Тейлор отвечал за внешность моделей Jaguar (включая седан XJ) и всех без исключения автомобилей Rolls-Royce последнего поколения. В HONGQI ЭйчЭс 3 (HS3) чувствуется тот же почерк: безупречные пропорции, чистые линии и внимание к деталям, которое отличает настоящий премиум от масс-маркета.

Совет. При оценке дизайна обращайте внимание на детали: оптику, колёсные диски, хромированные элементы. В премиум-сегменте именно качество исполнения мелочей отличает действительно дорогой автомобиль.

Двигатель и привод: выбирайте под свой стиль вождения

ЭйчЭс 3 (HS3) предлагается с двумя турбированными двигателями — объёмом 1,5 или 2,0 литра. Первый вариант оптимален для города и позволяет экономить топливо. Второй даёт больше динамики и уверенности на трассе.

В зависимости от комплектации доступен передний или полный привод. Полный привод пригодится не только для лёгкого бездорожья, но и для уверенного старта на скользком покрытии — важное преимущество в нашем климате.

Совет. Если вы преимущественно передвигаетесь по городу и редко выезжаете за его пределы, базового мотора 1.5 и переднего привода достаточно. Для активных поездок на дальние расстояния или за город выбирайте версию 2.0 с полным приводом.

Шасси и помощь водителю: комфорт без лишнего шума

Инженеры HONGQI уделили особое внимание настройке шасси. Автомобиль сохраняет плавность хода даже на неровных дорогах, а системы помощи водителю работают предсказуемо и не отвлекают от управления.

ЭйчЭс 3 (HS3) оснащён современными ассистентами, которые берут на себя часть рутины: контроль полосы, автоматическое торможение, мониторинг слепых зон. Всё это делает каждую поездку спокойнее и безопаснее.

Совет. При тест-драйве обязательно протестируйте работу ассистентов в реальных условиях: на узких улицах, в плотном потоке и при парковке. Хорошая электроника должна помогать, а не раздражать ложными срабатываниями.

Интерьер: качество, которое чувствуешь

Внутри ЭйчЭс 3 (HS3) приятно удивляет уровнем исполнения. Спортивные сиденья с продуманной поддержкой обеспечивают правильную посадку — вы не устанете даже после многочасовой поездки. Материалы отделки качественные на ощупь, а мультимедийная система работает без задержек.

Эргономика салона продумана до мелочей: все органы управления находятся под рукой, а экран не бликует на солнце. Это создаёт ощущение, что ты находишься в автомобиле классом выше.

Совет. Обратите внимание на шумоизоляцию. В премиальном автомобиле тишина в салоне — один из главных показателей комфорта. На тест-драйве разгонитесь до 100–110 км/ч и прислушайтесь, не появляется ли посторонний шум от колёсных арок или ветра.

Почему стоит выбрать «ОТТО КАР» в Калининграде

HONGQI можно приобрести у официального дилера — компании «ОТТО КАР». Это значит, что вы получаете не просто автомобиль, а полный пакет сопровождения:

расширенная гарантия;

профессиональный сервис;

прозрачные финансовые программы.

Для частных клиентов действуют кредитные программы со ставкой от 0,01%*, а для компаний предусмотрены гибкие условия лизинга со скидкой до 10%.

Совет. Всегда уточняйте итоговую стоимость с учётом специальных программ. Часто финальная цена оказывается приятнее заявленной.

Специальное предложение марта

Только в марте HONGQI ЭйчЭс 3 (HS3) доступен по специальной цене — от 2 730 000 ₽ *

Выгода формируется за счёт двух программ:

трейд-ин — до 100 000 рублей;

кредит — до 100 000 рублей.

Предложение действительно до 31 марта 2026 года. Подробности и точную стоимость в зависимости от комплектации уточняйте у официального дилера.

Записаться на тест-драйв и узнать подробности.

Премиум, который рядом

HONGQI ЭйчЭс 3 (HS3) доказывает: премиальный автомобиль может быть современным, доступным и абсолютно уместным в повседневной жизни. Если вы готовы к новым ощущениям за рулём, приезжайте в ОТТО КАР.







Вас ждёт тест-драйв, экспертная консультация и индивидуальный подход к финансовым вопросам — будь то покупка для себя или для бизнеса.

