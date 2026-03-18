Команда врачей клиники «СитиДок» провела уникальную симультанную операцию

В медицинском центре «СитиДок» успешно прошла сложная симультанная операция, которую провела объединенная бригада врачей — хирурга и уролога. Пациенту требовалось решение сразу двух проблем в пахово-мошоночной области: паховой грыжи и болезненной гипермобильности яичка.

В операции принимали участие врачи разных направлений:Сергей Маришкин, уролог-андролог клиники «СитиДок», и хирург Евгений Полтавец. Первым этапом было зафиксировано яичко, вторым — произведено устранение грыжи.

Главная особенность такого вмешательства — возможность решить две и более медицинские проблемы за один раз, под одним наркозом. Это стало возможным благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды «СитиДока».

Применение объединенных бригад имеет колоссальные преимущества. Во-первых, пациенту не нужно дважды погружаться в наркоз, что снижает риски для сердечно-сосудистой системы и всего организма. Во-вторых, послеоперационный период проходит быстрее и легче, так как организму не нужно восстанавливаться после двух отдельных вмешательств. Госпитализация также будет однократной — пациенту не нужно дважды ложиться в стационар, оформлять документы и отрываться от привычной жизни. Все необходимые анализы и диагностика проводятся один раз перед операцией.

В клинике «СитиДок» врачи различных специальностей готовы объединяться, чтобы помочь пациенту максимально эффективно и комфортно.

Состав бригад формируется в зависимости от проблемы. Такой подход позволяет проводить комплексное лечение одновременно, экономя время, силы и средства пациента, а также минимизируя стресс и ускоряя возвращение к полноценной жизни.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста