Команда врачей клиники «СитиДок» провела уникальную симультанную операцию

В медицинском центре «СитиДок» успешно прошла сложная симультанная операция, которую провела объединенная бригада врачей — хирурга и уролога. Пациенту требовалось решение сразу двух проблем в пахово-мошоночной области: паховой грыжи и болезненной гипермобильности яичка.

В операции принимали участие врачи разных направлений:Сергей Маришкин, уролог-андролог клиники «СитиДок», и хирург Евгений Полтавец. Первым этапом было зафиксировано яичко, вторым — произведено устранение грыжи.

Главная особенность такого вмешательства — возможность решить две и более медицинские проблемы за один раз, под одним наркозом. Это стало возможным благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды «СитиДока».

Применение объединенных бригад имеет колоссальные преимущества. Во-первых, пациенту не нужно дважды погружаться в наркоз, что снижает риски для сердечно-сосудистой системы и всего организма. Во-вторых, послеоперационный период проходит быстрее и легче, так как организму не нужно восстанавливаться после двух отдельных вмешательств. Госпитализация также будет однократной — пациенту не нужно дважды ложиться в стационар, оформлять документы и отрываться от привычной жизни. Все необходимые анализы и диагностика проводятся один раз перед операцией.

В клинике «СитиДок» врачи различных специальностей готовы объединяться, чтобы помочь пациенту максимально эффективно и комфортно.

Состав бригад формируется в зависимости от проблемы. Такой подход позволяет проводить комплексное лечение одновременно, экономя время, силы и средства пациента, а также минимизируя стресс и ускоряя возвращение к полноценной жизни.

Режим работы:
Ежедневно с 08:00 до 20:00
Подробнее об услугах можно узнать на сайте www.klg.citidoc.ru


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Справка

СитиДок Медицинский центр

г. Калининград, ул. Дзержинского, 3А
+7 (4012) 30 30 13
klg.citidoc.ru
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter