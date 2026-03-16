Новая VIP Clinic на улице Шиллера: опыт Парижа и Майами уже в Калининграде

В 2026 году главный врач VIP Clinic Екатерина Владимировна Круглик, являющаяся кандидатом медицинских наук, представила Россию на двух ключевых международных площадках эстетической и антивозрастной медицины — IMCAS World 2026 в Париже и AMWC Americas 2026 в Майами. Участие в конгрессах такого уровня — не формальность и не «гонка за трендами», а прямой доступ к формированию глобальных клинических стандартов, где на первый план выходят доказательность, безопасность и предсказуемость результатов.





IMCAS World в Париже традиционно считается одним из самых престижных мировых конгрессов по эстетической медицине. В этом году, по словам Екатерины Круглик, фокус программы сместился от расширения перечня процедур к совершенствованию протоколов: обсуждались качество тканей, длительность эффекта и минимизация рисков. Особое внимание уделялось регенеративному направлению, управлению осложнениями и сочетанным программам, где аппаратные технологии усиливаются инъекционными и биостимулирующими подходами. Отдельный блок был посвящён ультразвуковой диагностике, которая становится обязательным инструментом для безопасной работы — как при инъекциях, так и при аппаратных процедурах, а также при ранней диагностике осложнений.

На научной сессии IMCAS Екатерина Круглик выступила с докладом о результатах исследований VIP Clinic по эффективности и безопасности моно- и комбинированных аппаратных программ с гистологическим контролем. По её словам, это подтверждает научную состоятельность протоколов, которые уже применяются в клинике, и укрепляет позицию российской школы в международном профессиональном сообществе. В ближайшее время результаты планируется опубликовать в научно‑практическом журнале «Пластическая хирургия и эстетическая медицина».

AMWC Americas 2026 в Майами обозначил тот же вектор, но ещё более чётко: отрасль переходит к интегративной эстетике, где пациент рассматривается комплексно, а результат строится на объединении инъекционных, аппаратных, регенеративных и anti-age* подходов с учётом образа жизни. В рамках программы отдельно подчёркивалась роль пептидов и полинуклеотидов как перспективной базы регенеративной эстетики — технологий, которые работают не «на быстрый эффект», а на качество тканей и долгосрочную безопасность.

Эти международные акценты напрямую коррелируют с тем, как VIP Clinic выстраивает клиническую практику в Калининграде: через протоколы, диагностику, прогнозируемость и обязательную реабилитацию. В частности, продолжает развиваться программа «Московский доктор», созданная для того, чтобы жители региона могли получать очные консультации и помощь специалистов столичного уровня без поездок в Москву — что особенно важно в ситуациях, когда требуется личный осмотр, консилиум, альтернативные мнения разных докторов и точная оценка рисков.

В клинику регулярно приезжают пластические хирурги из Москвы с узкими специализациями: ринопластика и ЛОР-патологии, интимная пластика, пластика лица, маммопластика (в том числе редукция груди). Компетенции приглашенных врачей соответствуют всем мировым стандартам, их опыт подтверждён сотнями успешных операций и положительными отзывами пациентов.

Параллельно VIP Clinic анонсирует следующий этап развития — открытие новой клиники на улице Шиллера в Калининграде. Проект предполагает пять этажей, 30 кабинетов, две операционные, рентгенкабинет и расширенную диагностическую базу, включая маммограф, УЗИ и оборудование для интенсивной поддержки. Планируется широкий перечень направлений — от эндокринологии и гинекологии до физиотерапии — при этом ключевая идея формулируется как «экосистема здоровья», где диагностика, превентивная медицина, пластическая хирургия, реабилитология и косметология работают как единое целое.

«Основу нашей философии можно выразить термином patient-centricity*, то есть в центре внимания — пациент. Мы предлагаем целостный опыт, где технологии, экспертиза и искренняя забота работают на результат и душевное спокойствие. Вы приходите не как „пациент с диагнозом“, а как главный человек, ради благополучия которого выстроена вся система работы наших клиник», — отмечает Екатерина Круглик.

Среди решений, которые планируется реализовать в новой клинике, — персональный медицинский куратор с сопровождением пациента, цифровые инструменты для повышения предсказуемости результатов (в том числе 3D‑визуализация и цифровой мониторинг состояния кожи), а также междисциплинарные консилиумы в сложных случаях. Сергей Викторович Круглик подчёркивает, что реабилитация рассматривается как обязательный этап после вмешательств, а не дополнительная опция, и в условиях новой инфраструктуры её можно будет начинать в максимально ранние сроки.





А пока новая клиника готовится к открытию, ждем вас в клинике пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» на улице Пугачева, 4!

Сеть клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic»

Всё, о чем мы заботимся, — это вы.

г. Калининград, ул. Пугачева, 4

+7 (4012) 43-11-02

vipclinic39.ru

Группа «VIP Clinic» г. Калининград ВКонтакте

Канал «VIP Clinic» г. Калининград в Telegram

Лицензия №Л041-01157-39/00338253.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

*Анти-эйдж, Пейшент-сонтрисити