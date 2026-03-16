Впервые в Калининграде — форум для электромонтажников: открыта регистрация

17 апреля в Калининграде впервые пройдёт электротехнический форум «Соединяем энергию». Мероприятие организовано группой компаний «ПРОэлектро» и адресовано в первую очередь тем, кто каждый день работает руками: электромонтажникам, электрикам, сборщикам щитов, мастерам, обслуживающим частные дома и квартиры.

В рамках форума запланированы выступления представителей заводов-производителей энергооборудования с кейсами, которые касаются не только крупных объектов, но и задач, с которыми сталкивается каждый электрик: правильная сборка щита, выбор автоматики и кабельной продукции, подключение к сетям, сдача электрики заказчику без замечаний.На площадке пройдет презентация нового оборудования от российских поставщиков: автоматические выключатели, модульное оборудование, кабельная продукция, инструменты и многое другое.Участники смогут задать вопросы напрямую техническим специалистам завода.На форуме будут доступны каталоги, чек-листы и раздаточные материалы от производителей: Курского электроаппаратного завода, КВТ и Форэнерго. В рамках программы запланированы активности с призами и подарками от заводов-партнёров, а также возможность для профессионального общения между участниками.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.