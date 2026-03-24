В Калининградской области продолжат восстанавливать запасы европейского угря

За последние 4 года в акваториях заливов фиксируется увеличение численности молодых угрей непромыслового размера.

Пополнение естественных запасов угря в акватории Балтики проводится в течение 4 лет в строгом соответствии с утверждёнными планами по сохранению популяции угря Калининградского (Вислинского) и Куршского заливов. Всего за этот период в заливы выпущено около 5 млн подрощенной молоди ценного вида речного угря (Anguilla anguilla).

Ключевые результаты и значение для экологии региона

По данным научного сопровождения, мероприятия по воспроизводству и охране угря дают существенный эффект на ранних возрастных этапах и формируют основу для дальнейшего восстановления запасов:

в акваториях заливов фиксируется увеличение численности молодых угрей непромыслового размера: средняя масса ранее выпущенной подрощенной молоди — 150-200 г;

проект способствует сохранению биоразнообразия и повышению устойчивости прибрежных экосистем Балтийского моря.

Госконтроль и соблюдение международных требований

Все мероприятия проводятся под строгим контролем уполномоченных государственных органов и в соответствии с международными нормами, предусмотренными Конвенцией о международной торговле дикими животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Выпуск подрощенной молоди проводится под наблюдением госкомиссии Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которая контролирует выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

Научное сопровождение и мониторинг эффективности

Научные сотрудники «АтлантНИРО» обеспечивают методическое и аналитическое сопровождение проекта, включая оценку динамики численности и размерно‑весовой структуры молодых угрей, а также анализ факторов среды обитания. Полученные данные используются для корректировки мероприятий по принципу адаптивного управления и для подготовки отчётных материалов.







Меры по снижению антропогенной нагрузки и охране угря

Для сохранения популяции угря и поддержания проекта в 2024 году ФГБНУ «ВНИРО» и «АтлантНИРО» одобрили изменения в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, предусматривающие ограничение промысла угря сроком на 6 месяцев.

Госконтроль за соблюдением требований в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в заливах Калининградской области ведет Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства. Рейды по выявлению и пресечению незаконного вылова, в том числе угря, проводятся регулярно.

Планы на 2026 год

В 2026 году планируется продолжить работы по воспроизводству европейского угря, расширить программу мониторинга и отчётности, а также укрепить взаимодействие с научным сообществом и хозяйствующими субъектами. Приоритетом остаётся экологический результат — восстановление устойчивых запасов угря и сохранение природного баланса в акваториях заливов Балтики.