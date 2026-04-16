Где в Калининграде готовят будущих капитанов и инженеров?

Родители школьников 6–10 классов, эта информация для вас!
25 апреля в 11.00 Предуниверсарий при Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) — Калининградский морской лицей на ул. Озёрной, 30 — приглашает на День открытых дверей.
Что такое Предуниверсарий?
«Предуниверсарий — это бесплатная общеобразовательная школа при вузе, которая дает уникальную возможность бесшовного перехода из школы в академию, обеспечивая высокий уровень подготовки к ЕГЭ и понимание специфики будущей профессии», — отмечает руководство КМЛ.
Почему стоит прийти на Озёрную, 30?Реальные перспективы:
— узнаете, как поступить в 7–11 классы и получить по окончании льготы при зачислении в БГАРФ.
— углубленная физика и математика и как результат высокие баллы в ходе ЕГЭ — фундамент для будущих капитанов и инженеров.
Использование ресурсов Академии:
— в процессе обучения в лицее (лаборатории, педагогические кадры).
Воспитание мальчиков и девочек:
— процесс, в котором важную роль играет в том числе и педагог-мужчина. Дисциплина, морская форма и традиции легендарной Академии и лицея при Академии.
Зачисление в лицей в текущем учебном году:
— Уже сегодня ты можешь стать лицеистом КМЛ. Обучающимся в 7-10-х классах 2025-2026 уч. г. можно подать документы с 27 апреля для зачисления в лицей в текущем учебном году.
Ждем вас 25 апреля (суббота) в 11:00!
Приём документов на обучение на 2026-2027 учебный год осуществляется с 25 апреля 2026 года.
- Наш адрес: г. Калининград, ул. Озерная, 30.
- Телефон:
8 (4012) 95-17-37
Узнать подробности можно по ссылке и на официальном канале МАОУ КМЛ в МАХ.
