Где в Калининграде готовят будущих капитанов и инженеров?

Родители школьников 6–10 классов, эта информация для вас!

25 апреля в 11.00 Предуниверсарий при Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) — Калининградский морской лицей на ул. Озёрной, 30 — приглашает на День открытых дверей.

Что такое Предуниверсарий?

«Предуниверсарий — это бесплатная общеобразовательная школа при вузе, которая дает уникальную возможность бесшовного перехода из школы в академию, обеспечивая высокий уровень подготовки к ЕГЭ и понимание специфики будущей профессии», — отмечает руководство КМЛ.

Почему стоит прийти на Озёрную, 30?

— узнаете, как поступить в 7–11 классы и получить по окончании льготы при зачислении в БГАРФ.

Сильная база: — углубленная физика и математика и как результат высокие баллы в ходе ЕГЭ — фундамент для будущих капитанов и инженеров. Использование ресурсов Академии: — в процессе обучения в лицее (лаборатории, педагогические кадры). Воспитание мальчиков и девочек: — процесс, в котором важную роль играет в том числе и педагог-мужчина. Дисциплина, морская форма и традиции легендарной Академии и лицея при Академии. Зачисление в лицей в текущем учебном году:

— Уже сегодня ты можешь стать лицеистом КМЛ. Обучающимся в 7-10-х классах 2025-2026 уч. г. можно подать документы с 27 апреля для зачисления в лицей в текущем учебном году.





Ждем вас 25 апреля (суббота) в 11:00!

Приём документов на обучение на 2026-2027 учебный год осуществляется с 25 апреля 2026 года.

Наш адрес: г. Калининград, ул. Озерная, 30.

Телефон: 8 (4012) 95-17-37

Для прохода на территорию лицея необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Узнать подробности можно по ссылке и на официальном канале МАОУ КМЛ в МАХ.

