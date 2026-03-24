«МегаФон» стал № 1 по пользовательскому опыту в Калининградской области

С помощью мобильного интернета «МегаФона» жители Калининградской области быстрее загружают фото, прослушивают музыку и смотрят видео в режиме онлайн, а геймеры получают более качественный сервис во время игр. Это подтвердило исследование телеком-операторов по качеству пользовательского опыта, проведенное в IV квартале 2025 года. Специалисты российской компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей данных, изучили измерения в различных локациях региона и признали «МегаФон» лучшим по качеству пользовательского опыта.

Чтобы определить лидера, эксперты использовали специальный показатель — Vigo UX Score. В нем учитываются такие метрики, как число сессий с временем ожидания старта проигрывания онлайн-медиаконтента более трёх секунд, количество зависаний на минуту воспроизведения, доля игровых сессий с длительностью лага — момента, когда абонент не контролирует ход игры из-за проблем с сетью. Также при подсчете аналитики брали во внимание долю сессий и среднее время загрузки файлов с фото на устройство.





Эксперты присудили самый высокий показатель Vigo UX Score «МегаФону». Оператор стал лидером в регионе и на 10% опередил ближайшего конкурента по качеству пользовательского опыта.

Такого результата удалось добиться благодаря планомерному развитию телеком-инфраструктуры в области. В течение 2025 года инженеры оператора построили и модернизировали более 100 объектов связи. Покрытие «МегаФона» расширилось в крупных городах региона, а также в Черняховском, Зеленоградском, Светлогорском, Гурьевском, Озерском, Балтийском и Неманском районах.

«Для „МегаФона“ хорошие отзывы означают, что вложенные в инфраструктуру инвестиции и усилия специалистов команды приносят реальный комфорт нашим абонентам. И данные исследования Vigo только это подтверждают. Мы продолжим развивать сеть дальше, чтобы качественная связь была доступной для жителей в любом населенном пункте нашего региона», — пояснил Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

Изменения оценили не только местные жители, но и туристы. По данным big data «МегаФона», регион для путешествия выбирали почти на 10% чаще, чем в прошлом году. Больше всего Калининградскую область посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода.