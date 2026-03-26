«Билайн» запустил в Калининградской области социальную скидку на связь

«Билайн» запустил постоянную скидку в размере 20%* для дополнительных групп клиентов, которые пользуются государственными льготами. Мобильная связь по выгодной цене доступна в подписке bee**. Теперь социальную скидку на абонентскую плату получают еще больше клиентов «Билайна»:

— граждане, потерявшие кормильца;

— лица, пострадавшие от техногенных катастроф;

— государственные служащие и военные, вышедшие на пенсию по выслуге лет;

— люди с инвалидностью;

— дети до 14 лет, относящиеся к перечисленным категориям (скидка оформляется законным представителем).

Право на льготы достаточно подтвердить один раз — после этого скидка действует постоянно, если клиент пользуется тарифным планом в подписке bee. Оформить ее можно двумя способами: лично в любом салоне «Билайна» (с подтверждающим документом: например, пенсионным удостоверением, справкой медико-социальной экспертизы) или дистанционно — через чат-бот в мобильном приложении «Билайна» (12+). Социальную скидку могут подключить как новые, так и действующие клиенты «Билайна».





Ранее компания запустила аналогичную скидку для пенсионеров по возрасту. Опция оказалась востребованной. Только в Калининградской области с декабря 2024 года по декабрь 2025 года число пользователей, оформивших льготу, выросло в 3 раза. В целом по стране за тот же период количество подключений среди пенсионеров старше 60 лет увеличилось на 234%.

Наталья Чухлеба, директор Калининградского отделения «Билайна»: «Интерес к социальной программе продолжает расти, и это подтверждают конкретные цифры подключений в регионе. Мы внимательно анализируем этот спрос и видим, что подобные инициативы действительно востребованы у клиентов. Расширение перечня льготных категорий — логичный шаг, который позволяет охватить больше людей, нуждающихся в поддержке. При этом мы стремимся сохранять баланс между доступной стоимостью и высоким качеством связи. Это часть нашей системной работы по развитию клиентских сервисов».

Социальная скидка — не единственная мера поддержки «Билайна». Среди других форматов заботы — бесплатные консультации по кибербезопасности, помощь в защите смартфона от мошенников, тренажер по распознаванию злоумышленников во время разговора, а также группа быстрого реагирования, которая помогает связаться с банком или «Госуслугами», чтобы минимизировать последствия атак. Чтобы позвонить на бесплатную горячую линию по вопросам мошенничества, нужно набрать 0611 (для клиентов «Билайна») или 8-800-700-06-11 (для других операторов).

*Скидка 20% на абонентскую плату доступна в подписке bee и активируется автоматически после анализа документов, подтверждающих льготу, в течение 7 дней после подключения к подписке.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru