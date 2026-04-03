ТРЦ «Европа» обновляется: на третьем этаже появится первый городской фуд-холл

ТРЦ «Европа», одно из самых посещаемых и узнаваемых общественных пространств Калининграда, продолжает масштабное обновление.

В числе ключевых этапов проекта — создание современного фуд-холла на третьем этаже — гастрономического пространства с кухнями мира, удобными зонами отдыха и атмосферой городского общения.

В настоящее время работы по переустройству идут полным ходом. На период обновления эта часть центра частично закрыта, при этом сам ТРЦ продолжает работать в обычном режиме — все магазины, кинотеатр и сервисы остаются доступны посетителям.Будущий фуд-холл станет новым местом для встреч и отдыха как для жителей Калининграда, так и для гостей региона. Просторные зоны, удобная посадка и возможность проводить мероприятия создадут комфортное и живое пространство, где можно будет провести время после шопинга или прогулки по центру города.

Открытие фуд-холла запланировано на конец 2026 года. Новый формат станет логичным этапом развития «Европы» и сделает центр ещё более удобным и разнообразным для гостей.

