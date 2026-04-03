ТРЦ «Европа» обновляется: на третьем этаже появится первый городской фуд-холл

ТРЦ «Европа», одно из самых посещаемых и узнаваемых общественных пространств Калининграда, продолжает масштабное обновление.

В числе ключевых этапов проекта — создание современного фуд-холла на третьем этаже — гастрономического пространства с кухнями мира, удобными зонами отдыха и атмосферой городского общения.

В настоящее время работы по переустройству идут полным ходом. На период обновления эта часть центра частично закрыта, при этом сам ТРЦ продолжает работать в обычном режиме — все магазины, кинотеатр и сервисы остаются доступны посетителям.

Будущий фуд-холл станет новым местом для встреч и отдыха как для жителей Калининграда, так и для гостей региона. Просторные зоны, удобная посадка и возможность проводить мероприятия создадут комфортное и живое пространство, где можно будет провести время после шопинга или прогулки по центру города.

Открытие фуд-холла запланировано на конец 2026 года. Новый формат станет логичным этапом развития «Европы» и сделает центр ещё более удобным и разнообразным для гостей.

По вопросам партнёрства и аренды:
+7 (4012) 378-078
arenda@leskld.ru

Реклама. ООО «Базовый Элемент Балтики», ИНН 3905088952
Есть мнение

Есть мнение: местное самоустранение

Журналист Оксана Майтакова об отсутствии диалога между властью и людьми.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter