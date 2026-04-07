Садоводы СНТ «Победа» без договоров энергоснабжения рискуют остаться без света

Конкурсный управляющий уведомил садоводов о необходимости урегулировать отношения по энергоснабжению каждого технологически присоединенного к электрическим сетям земельного участка напрямую с гарантирующим поставщиком — «Россети Янтарь Энергосбыт».

По заявлению конкурсного управляющего, процедура банкротства подходит к завершению с последующим расторжением договора энергоснабжения между СНТ и «Россети Янтарь Энергосбыт». Таким образом, энергопотребление садоводами, не оформившими должным образом отношения с гарантирующим поставщиком, будет считаться бездоговорным.

В соответствии с действующим законодательством РФ при наличии признаков бездоговорного энергопотребления объектами, расположенными в границах СНТ, будут приняты меры по введению ограничения энергоснабжения.

Напомним, что крупный долг за потреблённую электроэнергию в размере 37 млн рублей привел СНТ «Победа» к банкротству. Для наведения порядка с платежами товарищества суд назначил конкурсного управляющего. В результате работы по переводу потребителей на прямые расчёты 76% садоводов оформили договорные отношения с гарантирующим поставщиком.

Заключение прямого договора — это путь к наведению порядка в учёте электроэнергии, использованной садоводами и общим имуществом СНТ.

Правила перехода на прямой договор с АО «Янтарьэнергосбыт» размещены на сайте компании.

Дополнительную информацию можно уточнить по единому бесплатному номеру 8 (800) 250-8-458.

