В регионе запустили программу подготовки кадров для индустрии гостеприимства

В Калининградской области стартовала программа повышения квалификации «Менеджмент в сфере гостеприимства». Обучение проходит на базе Западного филиала Президентской академии в рамках национального проекта «Кадры».

Курс ориентирован на специалистов, работающих в индустрии — отелях, ресторанах и сервисных компаниях. Речь идёт о практических инструментах, которые применяются в ежедневной работе: от управления командой и финансовыми показателями до выстраивания клиентского сервиса и стратегии развития бизнеса.

Программа выстроена вокруг реальных задач отрасли. Слушатели разбирают кейсы, участвуют в деловых играх, работают над проектами и получают обратную связь от экспертов. В числе преподавателей — практики индустрии и представители профильных организаций, а также специалисты в сфере контроля качества и санитарных требований.

Как отмечает директор Западного филиала Президентской академии Михаил Плюхин, запуск программы связан с растущим запросом со стороны отрасли:

«Индустрия гостеприимства в регионе активно развивается, и сегодня бизнесу нужны не просто сотрудники, а управленцы, способные выстраивать процессы и отвечать за результат. Эта программа — про практику и про реальные задачи, с которыми сталкиваются предприятия каждый день. Наша задача — готовить людей, которые смогут усиливать бизнес уже в процессе обучения», — подчеркнул он.

Обучение продлится до конца мая и завершится итоговой аттестацией. Полученные компетенции слушатели смогут применять как в текущей работе, так и при запуске собственных проектов в сфере гостеприимства.