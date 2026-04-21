Желчный пузырь: удалять нельзя оставить?

Камни в желчном пузыре годами могут не беспокоить. Но это не значит, что опасности нет. Хирург клиники «СитиДок» Евгений Полтавец объясняет, почему желчнокаменную болезнь называют бомбой замедленного действия, когда нужно бежать к врачу и как проходит операция.

Не секрет, что люди могут длительно жить с камнями в желчном пузыре. Но именно термин «бомба замедленного действия» как нельзя точно характеризует то, что происходит в этот момент в организме. При стечении определенных факторов, чаще пищевых, могут развиваться осложнения желчнокаменной болезни, вплоть до фатальных. Все зависит от своевременности обращения за медицинской помощью.

«О необходимости срочно обратиться в медицинское учреждение могут говорить такие признаки, как боль в правой половине живота, в правом подреберье, особенно если она отдает в правое плечо, — объяснил Евгений Полтавец. — Тревожными симптомами являются также тошнота, рвота, то, что боли не купируются приемом спазмолитиков. Отмечу, что анальгетики нельзя принимать без и до осмотра доктора, чтобы не изменить клиническую картину».

«Растворить» и вывести камни в желчном пузыре с помощью народных методов или медикаментов, увы, не получится. Золотым стандартом как в России, так и за рубежом является лапароскопическая холецистэктомия, которая раз и навсегда решает проблему желчнокаменной болезни, минимизируя риски последствий.

Итак, разберемся: если камни начали беспокоить, какой путь предстоит пройти пациенту и к каким врачам нужно обратиться?

«Необходимо прийти на прием к хирургу, возможно, понадобится консультация и гастроэнтеролога, —рассказал Евгений Полтавец. — Обязательно сделать УЗИ органов брюшной полости, чтобы подтвердить диагноз желчнокаменной болезни, а также ФГДС. Затем пациент получает список анализов для предоперационного обследования. Для исключения каких-либо анатомических аномалий иногда назначается МР-ХПГ, но это не обязательно. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) — это неинвазивный метод визуализации желчных и панкреатических протоков, основанный на использовании МРТ. С помощью специального режима сканирования врач получает детализированные изображения желчевыводящей и панкреатической систем. Все процедуры и анализы, кроме МРХПГ, можно пройти и сдать в клинике „СитиДок“».

После проведения всех обследований и при стандартной анатомии и отсутствии каких-либо изменений в области желчного пузыря проводится лапароскопическая операция. Длится она от 30 минут до 2 часов. Реабилитация минимальна, пациент уже на следующий день выписывается домой.

«После удаления желчного пузыря можно жить обычной жизнью! — подчеркнул Евгений Полтавец. — Конечно, важно не забывать о том, что первые два месяца будут небольшие ограничения в диете с исключением острого, жирного, копченого, соленого, жареного».

