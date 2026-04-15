«Билайн» включил валюту для нейросетей в свои пакеты

«Билайн» первым на рынке предложил новое наполнение телеком-продуктов — теперь вместе с минутами и гигабайтами клиенты оператора ежемесячно получают ИИ-токены*. Баланс пользователей обновленной подписки Bee (Би) регулярно пополняется 300 токенами для доступа к нейросетям без дополнительной платы.

ИИ-сервисы уже стали базовой потребностью современных пользователей. За последний год интерес к нейросетям в продуктах «Билайна» вырос более чем в три раза. Самые востребованные сценарии — текстовые запросы и генерация изображений, на них приходится около 60% всех запросов клиентов. При этом активно растёт количество взаимодействий с нейросетями и ассистентами в учебных, рабочих и бытовых задачах и ситуациях.

Именно к таким сервисам открывают доступ ИИ-токены. Их можно использовать для отправки запросов различным нейросетям через веб-версию «Нейрочата» или бесшовно из мобильного приложения «Билайн» (12+) без дополнительных настроек. Токены можно копить, они не сгорают в конце месяца, их баланс отображается как в личном кабинете клиента, так и в интерфейсе «Нейрочата». Пользователям также доступна детализация по пополнению и расходованию токенов.


По умолчанию клиентам Bee каждый месяц будут начисляться по 300 ИИ-токенов. И это не формальный минимум, а реальный объём для повседневного использования нейросетей. В зависимости от модели (а их почти три десятка) этого может хватить на сотни запросов. Если токенов оказалось недостаточно, их можно докупить.

«Телеком начинал свою историю с продажи минут для звонков. Затем операторы стали предлагать гигабайты для доступа в интернет. Сегодня „Билайн“ первым из операторов сделал следующий шаг и включил в своё предложение ИИ-токены для доступа к нейросетям. Фактически ИИ-токены теперь являются четвёртой полноценной валютой в подписке Bee (Би) наряду с пакетами минут, смс и ГБ. Нейросети уже перестали быть нишевой технологией и становятся частью повседневной жизни — „Билайн“ отвечает на этот тренд и предлагает клиентам новую ценность удобным и бесшовным способом. Для клиента это означает простую вещь: доступ к нейросетям становится такой же естественной частью тарифного предложения, как минуты и гигабайты. Мы встроили ИИ-токены в подписку Bee (Би), наше самое популярное и масштабное предложение, чтобы доступ к нейросетям получило максимальное число клиентов. Мы считаем, что такой подход становится новой нормой для отечественного и мирового телекома. И примечательно, что „Билайн“, как прогрессивная и технологичная компания, первым представляет эту инновацию на российском рынке. В наших планах включить начисление токенов во все наши тарифные предложения», — рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин.

* С 14 апреля 2026 г. на подписке/тарифном плане бесплатно предоставляется 300 токенов для пользования нейросетями в сервисе «нейрочат билайн x daisy» (дейзи). В месяц может быть начислено не более 600 токенов. При изменении подписки/тарифного плана предоставленные токены доступны для использования в течение 30 суток, далее они аннулируются. Перечень доступных нейросетей в сервисе «нейрочат билайн x daisy», условия их использования размещены на сайте beeline.ru.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru, г. Москва, ОГРН 1027700166636


Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter