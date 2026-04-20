Системный кризис в ЖКХ: калининградская ЛДПР — за идею госконтроля

Более 80% жалоб жителей региона связаны с работой управляющих компаний и ветшающим жильём.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства остаются главной темой обращений жителей Калининградской области в региональное отделение ЛДПР. И более 80% всех жалоб граждан так или иначе связаны с работой управляющих компаний, состоянием жилого фонда и несправедливыми тарифами.


Анализ обращений показывает, что действующая система управления не обеспечивает должного качества услуг. Жители регулярно сталкиваются с переносом сроков капитального ремонта, ветшающим жилым фондом и отсутствием реакции со стороны обслуживающих организаций. Текущие механизмы лицензирования и контроля, по оценке экспертов, полностью провалились.

В этих условиях особую актуальность приобретает инициатива председателя ЛДПР Леонида Слуцкого о передаче сферы ЖКХ под полный государственный контроль. В калининградском региональном отделении партии считают такой шаг единственным, способным переломить ситуацию.


Руководитель реготделения ЛДПР Евгений Мишин подчёркивает: нынешняя система зашла в тупик, и промедление с реформами только усугубляет положение.

«Люди годами требуют от своих управляющих компаний выполнения прямых обязанностей, за которые ежемесячно исправно платят: уборка подъездов и придомовой территории (особенно в зимнее время), текущий ремонт, содержание коммуникаций. А в ответ получают отписки. Поддерживаю лидера ЛДПР: в кратчайшие сроки необходимо передать ЖКХ под полный контроль государства. Это назревшее решение», — заявил Мишин.


«Совсем недавно был случай: ремонт дома с 2026 года перенесли на 2032-й. При этом дом в отвратительном состоянии — протекает от крыши до первого этажа, штукатурка сыпется. И такая ситуация буквально в каждом втором случае. В 95% случаев УК не работают, а только взимают и повышают плату. Люди спрашивают: когда уже будет государственный контроль?» – приводит конкретные примеры бездействия УК помощник депутата областного Заксобрания Михаил Черноусько.

Эксперты сходятся во мнении, что концентрация усилий на региональной ситуации и выработка системных мер — единственный путь к стабилизации обстановки в сфере ЖКХ. Инициатива о смене модели управления рассматривается как важный и необходимый шаг для наведения порядка в отрасли.

Реклама. Калининградское региональное отделение ЛДПР. ИНН 3906098181
