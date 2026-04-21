TelecomDaily: «Билайн» — лидер по качеству голосовой связи в Калининграде

Агентство TelecomDaily провело исследование качества голосовой связи в Калининграде. Эксперты проехали более ста километров по центру и жилым районам города, тестируя сеть операторов в разное время суток, включая часы пиковых нагрузок.

Специалисты оценивали доступность соединений, качество речи, скорость дозвона и время пребывания смартфона в сети LTE*, в которой работают современные голосовые сервисы. В результате «Билайн» стал лидером по трем показателям, а по четвёртому разделил первую позицию с другим оператором.

По оценке экспертов TelecomDaily, у оператора лучший показатель качества речи, характеризующийся отсутствием помех и чистотой звука во время разговора.

Кроме того, в сети «Билайна» самая высокая скорость установки вызова. С момента нажатия на «вызов» до появления первого гудка у клиентов оператора проходит 2.14 секунды.

Параметр доступности звонков в «Билайне» составил 100%. Это означает, что практически каждая попытка вызова во время тестирования заканчивалась успешно.

Четвертый показатель (доля пребывания в сети LTE) у пользователей «Билайна» составил 100%, что также выше, чем у других операторов. Другими словами, жителям города доступны звонки с высокой чёткостью звука по технологии VoLTE** в подавляющем большинстве случаев.


Директор Калининградского отделения «Билайна» Наталья Чухлеба:

«Летом в Калининград приезжают туристы, и у путешественников очень много поводов для общения: они звонят близким из аэропорта, общаются из кафе на улочках Рыбной деревни, делятся впечатлениями с острова Канта. Чтобы связь оставалась уверенной и для гостей, и для жителей города, „Билайн“ активно развивает сеть: мы запускаем отечественное оборудование, строим новые базовые станции, модернизируем уже существующие. Результат исследования TelecomDaily является отличным подтверждением качества проделанной нами работы».

Исследование проходило в последнюю неделю марта 2026 года. Замеры проводились с помощью измерительного комплекса TEMS Investigation** и смартфонов с СИМ-картами четырех операторов.

Полный текст отчета доступен на сайте ИАА TelecomDaily.

*LTE — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

**VoLTE — технология высококачественной голосовой связи с эффектом присутствия.

***TEMS Investigation — ТЭМС Инвестигейшн.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото: Юлия Власова /«Новый Калининград»
Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Есть мнение: местное самоустранение

Журналист Оксана Майтакова об отсутствии диалога между властью и людьми.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter