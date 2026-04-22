«СберПрайм Зелёный Марафон» пройдёт 30 мая в Калининграде

Благотворительный спортивный праздник для всей семьи объединит свыше 140 тысяч бегунов в 60 городах России и поможет собрать деньги на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник «СберПрайм Зелёный Марафон» в этом году состоится 30 мая. На забег в Калининграде уже можно зарегистрироваться. Забег пройдёт при поддержке популярной подписки СберПрайм (6+).

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.





В Калининграде спортсменов и болельщиков примет стадион «Балтика» по адресу: проспект Мира, 15. Участникам доступны дистанции: детские забеги на 300, 500 и 1000 метров (в зависимости от возраста), бег на 4,2 км и 10 км. Также для партнеров Сбера будет организован командный зачет на 1 км.

Организаторы готовят не просто забег, а праздник для всех. В Калининграде «СберПрайм Зелёный Марафон» будет бесплатным. Все добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учётом особенностей каждого ребёнка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

Внести свой вклад в эту работу любой желающий может на платформе СберВместе (18+)— участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили на добрые дела более 30 млн рублей, а с учётом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.

В этом году «СберПрайм Зелёный Марафон» пройдёт в 13-й раз. Проект стартовал в 2012 году и за это время вырос из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. В 2016 году Зелёный Марафон установил рекорд России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один световой день. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Из года в год в „СберПрайм Зелёном Марафоне“ мы участвуем со смыслом, чтобы помогать детям. Каждый бежит в своём темпе, но все делают одно доброе дело. Это больше, чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни. Я приглашаю всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в нашем благотворительном семейном празднике, который мы постараемся сделать незабываемым. Уверен, что „Зелёный Марафон“ станет одним из самых ярких и добрых спортивных событий в нашей стране».

