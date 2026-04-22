«Соединяем энергию»: на форуме в Калининграде представили новое оборудование

Первый электротехнический форум «Соединяем энергию» в Калининграде собрал более 150 представителей отрасли: энергетиков промышленных предприятий, инженеров, специалистов по эксплуатации, закупщиков и проектировщиков. Для региона, где на одной территории сосредоточены крупные производственные площадки, логистические комплексы и социальная инфраструктура, тема надёжного и импортонезависимого энергоснабжения звучит особенно актуально.

С утра в зале царила деловая, но при этом заметно воодушевлённая атмосфера. Участники отмечали, что подобное мероприятие в таком формате проводится в Калининградской области впервые и что региону давно не хватало площадки, где энергетики могут напрямую общаться с производителями оборудования и обсуждать технические детали.



Особое внимание специалистов промпредприятий привлекли стенды российских производителей, в том числе компании КЭАЗ. Производитель представил комплексные решения для распределения электроэнергии, рассчитанные на различные уровни напряжения и условия эксплуатации. В центре внимания — связка «оборудование + сервис», что особенно важно для предприятий с непрерывным циклом, где любые простои критичны.
«КЭАЗ — российский производитель. Мы предлагаем комплексное решение — от модульного оборудования до пластикового корпуса. Оборудование прекрасно впишется в интерьер любого здания или помещения, но самое главное — это надежность и качество, которые обеспечат  долгосрочную работу», — подчеркнул ведущий специалист по техническому обучению КЭАЗ Андрей Логвин.


При этом речь идёт не только о поставке оборудования, но и о сопутствующих сервисах, которые важны для промышленных заказчиков:
«Мы сегодня предлагаем не только оборудование, но и различные сервисы. Например, это техническая поддержка, безусловная замена. На нашем сайте существуют различные инструменты. Например, конфигуратор электрических щитов, который позволяет скомпоновать и визуализировать щиток, выполненный на нашем оборудовании», — отметил представитель КЭАЗ.



Организатор форума, компания «ПРОэлектро», изначально ориентировала мероприятие на диалог между производителями и конечными заказчиками — от монтажных организаций до крупных предприятий.
Руководитель компании Иван Баранов отметил, что запрос на такие встречи в регионе очевиден:
«Для нас это новый опыт. Форум превзошёл мои ожидания. Большое количество людей. Я очень надеюсь, что всем интересно. Было интересно. И будет ещё интереснее. В следующем году планируем расширить экспозицию. Благодарим за поддержку первого электротехнического форума в Калининграде наших партнеров — КЭАЗ, КВТ, Ридан, Форэнерго и Проэлектрощит».

По итогам форума участники подчёркивали, что в одном месте смогли познакомиться с отечественными новинками и технологическими разработками, которые позволяют развивать энергетику региона и делать её более надёжной: от энергоснабжения отдельных производственных участков до крупных промышленных площадок. Организаторы уже заявили, что форум станет регулярным: первый опыт показал, что у энергетиков промпредприятий есть большой запрос на такие отраслевые встречи и прямой контакт с российскими производителями оборудования.

