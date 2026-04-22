В старинные кирху и дворец в Озерском районе впервые пришел 4G

Уверенный приём мобильного сигнала и скорость передачи данных до 100 Мбит⁄с получили жители исторических посёлков Яблоновка, Новостроево и Мальцево Озерского района. Инженеры «МегаФона» первыми установили здесь три новые базовые станции, поддерживающие сети четвертого поколения.

В зону уверенного приёма сигнала попали набирающие популярность туристические локации. В Яблоновке — кирха Вильгельмсберга, построенная в 1725 году по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма I. Под Новостроево — монумент воинам, погибшим в Первой мировой войне. В окрестностях Мальцево — старая заброшенная железная дорога с живописными мостами. Путешественники смогут всегда оставаться на связи, искать историю этих мест в интернете и комфортно делиться фотографиями и видео в соцсетях.

Районная столица — Озерск — город с населением около 4 тысяч человек, известный своими технологическими достижениями. Здесь расположена одна из старейших гидроэлектростанций, а в 1886 году было проведено первое уличное электрическое освещение в Восточной Пруссии. В районе сохранились много объектов архитектуры классицизма: старинные кирхи, жилые дома XVIII-XIX веков, прусские усадьбы и дворцы, в том числе дворец Кляйн Байнунен.

«Одна из наших задач как оператора — стремиться к тому, чтобы в регионе не оставалось «белых пятен». Такие места всегда в приоритете на установку современного телеком-оборудования. Озерский район становится всё популярнее у искушенных туристов, которые уже изучили балтийское побережье и крупные города области. Чтобы путешественники и местные жители всегда оставались на связи, мы не только установили новые станции для улучшения зоны покрытия мобильной связи, но и предоставили высокоскоростной и качественный мобильный интернет», — отметил Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

Реклама. ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560
Есть мнение

Есть мнение: местное самоустранение

Журналист Оксана Майтакова об отсутствии диалога между властью и людьми.

