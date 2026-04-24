Молодежь стала тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени

Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки.

Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14–25 лет увеличилась более чем в шесть раз. Если в марте годом ранее им хватало 16 минут для получения знаний, то теперь сессия длится в среднем 1 час 38 минут. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Молодые пользователи в Калининградской области также учатся активнее. Объем трафика на профильные сайты в регионе вырос более чем в 6 раз, а продолжительность одного занятия достигла 3 часов 20 минут. В рамках года максимальные цифры приходятся на осень, и в первую очередь на сентябрь.





Основной интерес молодежи сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 85% трафика пользователей до 25 лет. Основной спрос формируют платформы «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», РЭШ, «Умскул» и «Тетрика». Тяга к знаниям достигает максимума в осенние месяцы — с сентября по ноябрь, и весенние — в марте и апреле.

Для сравнения, среди поколения постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ. Так, у Skillbox и «Яндекс Практикума», объединяющих в себе курсы по множеству направлений, у категории старше 36 лет трафик в марте вырос в 2–3 раза по сравнению с зимними месяцами, а у пользователей 26–35 лет — в 3–4 раза.

Не меньшей популярностью у россиян пользуются лекции от вузов. Так, открытый лекторий МГУ и проект «Открытое образование», предлагающий курсы ведущих университетов страны, в марте увеличился в 2–3 раза относительно начала года. Их основная аудитория также сосредоточена в группах старше 26 лет.

Люди старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн. К примеру, на ресурсах, где можно освоить новую профессию, объем трафика в марте вырос до двух раз.

В рейтинге городов по популярности онлайн-образования лидирует Москва, на которую приходится почти 20% трафика. В топ также вошли Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.