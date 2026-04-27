«Автотор» представил социальный проект по закреплению кадров в Калининграде

Только в январе 2026 года «Автотор» объявил о запуске семи заводов в рамках кластера по производству автокомпонентов и электромобилей, и вот снова — масштабное событие, но теперь уже социальной направленности.

В минувший четверг, 23 апреля, на ул. Челюскинской компания представила квартал «Автотор-парк», в котором строятся первые дома комфорт-класса. Всего здесь появится более 500 полностью обустроенных квартир, которые станут служебным жильем для нынешних и будущих сотрудников «Автотора».

Фактически в мкр. Космодемьянского уже образовывается новый жилой массив в едином стиле с видом на лес. На первых этажах разместятся магазины и другая бытовая инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. Во внутреннем дворе комплекса — футбольное поле и современные детские площадки.

В мероприятии по презентации реализации социальных программ принял участие председатель Совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов: «Хочу напомнить некоторые моменты в истории компании, которые считаю важными, — начал он. — Первое. Мы живы! Хотя в 2022 году от нас одновременно ушли партнёры, работа с которыми продолжалась 25 лет. В 2023 году „Автотор“ вновь приступил к работе. Время тяжёлое. Но наш отец-основатель холдинга Владимир Иванович Щербаков сказал: „Если мы не будем двигаться, будем откатываться назад“. Несмотря на вынужденный простой, нам удалось сохранить главный костяк профессиональной команды завода. Сегодня 40% заводчан имеют стаж работы более 15 лет».

По словам Валерия Горбунова, уже упомянутое открытие семи новых предприятий — лишь часть будущего кластера автокомпонентов и электромобилей, который будет состоять из 12 заводов. Конечно, для этого нужны квалифицированные кадры. Использовать фонд служебного жилья планируется для улучшения жилищных условий как действующих сотрудников, так и привлекаемых из других регионов.

«Ничего этого не будет, если не будет людей», — сказал Горбунов, отметив, что потребность в высококвалифицированных кадрах возрастает в связи с запуском новых заводов по выпуску автокомпонентов. Некоторых особенно востребованных специалистов, которых просто нет в регионе, приходится искать по всей стране. Рассматриваются и кандидаты из числа соотечественников, которые возвращаются в Россию из-за рубежа. Для этого компания взаимодействует со структурами Россотрудничества и Центром содействия добровольному переселению «Путь домой». Председатель АНО «Путь домой» Анатолий Бублик в своем видеообращении подчеркнул, что наличие комфортного служебного жилья — один из самых важных факторов для привлечения людей в регион и на предприятие. «Мы рады, что „Автотор“ стал в Калининградской области именно тем соратником, которого мы так долго искали, — сказал он. — Человек, который собирается переехать из-за рубежа, сталкивается со многими проблемами, но больше всего на переезд влияют страхи — остаться без крыши, без работы, средств к существованию. Многих это останавливает. Компания „Автотор“ забирает эти страхи. Человек получает здесь то, о чём мог лишь мечтать — коллектив, друзей, социальные условия, жильё и человеческую поддержку. Так что в партнёрстве с „Автотором“ мы закрываем огромное количество проблем, с которыми столкнётся каждый, кто хочет переехать».

В заключение официальной части было подписано соглашение о сотрудничестве между «Автотором» и ГКУ Калининградской области «Центр содействия переселению «Соотечественник».







После участники мероприятия ознакомились с ходом строительства ЖК, вариантами внутренней отделки уже готовых квартир.

Но, как оказалось, прибывших гостей ждал еще один объект — не так давно сданный дом на ул. 1-ой Алтайской, где сотрудники «Автотора» уже живут в служебном фонде.

Здесь же по решению главного акционера холдинга Владимира Щербакова три полностью обустроенные и укомплектованные двухкомнатные квартиры были переданы правительству области для обеспечения жильем работников сферы образования и здравоохранения.

Ключи получала зампредседателя правительства Калининградской области Кристина Подскребкина: «Нам очень приятно, что „Автотор“ взял на себя такую значимую функцию, как обеспечение специалистов жильем, — оценила она в целом социальную программу холдинга. — Мы надеемся, что остальной бизнес воспользуется этим опытом и будет внедрять свои программы по социальному обеспечению специалистов, привлечённых для работы».

Присутствующая на этом же мероприятии депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева также отметила значимость социального проекта «Автотора»:

«Трудно переоценить сегодняшнее событие, — сказал она. — „Автотор“ — это флагман, который не стоит на месте, увеличивает мощности, привлекает новых специалистов. И, конечно, мы понимаем, что решающим фактором всегда являются кадры. Конечно, благоустройство и изменение облика микрорайона Космодемьянского сегодня прочно ассоциируется с „Автотором“».

Депутат напомнила, что компания уже подарила не только городу, но и всему региону Дворец спорта «Автотор-Арена», который стал одним из самых востребованных спортивных объектов и где проходят соревнования высочайшего уровня. «Вскоре „Арена“ будет принимать Российско-китайские игры, — сказала Оргеева. — А если говорить о новом ЖК, то проект — грандиозный. Более 500 квартир — это отличная возможность для привлечения кадров в регион, причем не только из России, но и наших соотечественников из-за рубежа, которые сегодня интересуются, как можно вернуться на родину. Люди готовы приезжать работать в нашу страну, тем более в Калининградскую область. И предоставление сотрудникам служебного жилья открывает новые возможности для предприятия, которое, в свою очередь, двигает развитие нашей Калининградской области. Поэтому мы ждём от „Автотора“ новых проектов, которые будут делать наш город лучше, комфортнее и самое главное — давать людям новые рабочие места. Спасибо вам за это огромное!».