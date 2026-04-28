«Море начинается здесь»: кадетский корпус принимает будущих воспитанников

В переулке Желябова, где современные здания соседствуют со старинными особняками, а активная городская жизнь растворяется в тишине исторического центра, расположено одно из самых красивых учебных заведений региона. Калининградский кадетский морской корпус готовит не просто учеников — он воспитывает характер. О том, кто может стать кадетом, почему не стоит бояться физической подготовки и куда ведёт первая морская практика, мы беседуем с директором Эдуардом Колесовым.

Для справки: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» основана 11 апреля 2000 года. Почти десять лет учреждение не имело собственного здания и работало на арендованных площадях.





Новый этап наступил в 2009 году, когда корпус получил историческое здание по адресу: переулок Желябова, 9. Это памятник архитектуры первой трети XX века, построенный в 1930 году. Архитектурный стиль здания был новаторским для своего времени и сегодня остаётся уникальным образцом застройки старого города.

С 2010 года корпус является ресурсным центром кадетского образования Калининградской области и экспериментальной площадкой по обобщению опыта работы с кадетами. С 1 сентября 2024 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в кадетском корпусе открыт детский технопарк «Кванториум».

Основная цель — реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, включая естественно-научную, математическую и информационную грамотность, формирование критического и креативного мышления, а также повышение качества образования.

— Эдуард Евгеньевич, спасибо, что нашли время. Приёмная кампания в кадетские классы на новый учебный год уже стартовала? Назовите главные даты.

— Да, добрый день. Мы уже открыли набор в 5-е классы и на вакантные места в 6-е, 7-е, 8-е классы. Крайний срок подачи заявлений — 23 мая, но советую не тянуть до последнего: конкурс серьёзный. После получения аттестатов и результатов ОГЭ начнётся приём в 10-е классы, о чем будет сообщено дополнительно.

— Давайте сразу о главном: в корпус могут поступить только мальчики или девочки тоже?

— Это самый частый вопрос. Отвечаю: в нашем корпусе обучаются только юноши. Наша специфика — это не просто школьная программа с усиленной физкультурой, а модель закрытого интерната, где классическое образование соединено с основами военной и морской подготовки.

— Какие требования к кандидату? Только отличники или есть шанс у хорошистов?

— Мы смотрим шире, чем просто оценки в дневнике. Ребёнок должен сдать русский язык, математику и показать физическую форму. Хорошисты поступают наравне с отличниками, если у них есть мотивация и крепкое здоровье.





— А что со здоровьем? Какие диагнозы — стоп-фактор?

— Перечень стандартный для военизированных учебных заведений. Годность — категория А (иногда Б с мелкими ограничениями). Абсолютные противопоказания: серьёзные сколиозы, плоскостопие 3-й степени, эпилепсия, сахарный диабет, сложные аллергии с отёками, хронические заболевания почек и сердца в активной фазе. Родители должны понимать: если ребёнок часто болеет ОРВИ или имеет лишний вес, мы поможем подтянуть форму за первые месяцы. Есть щадящий режим.





— Многие родители боятся слова «интернат». Как дети адаптируются? Можно ли видеться с семьёй?

— В нашем корпусе выходные и праздники — дома. Суббота и воскресенье кадеты проводят с семьёй. Первые две недели — самые сложные: ребёнок скучает, привыкает к режиму. Но у нас сильная психолого-педагогическая служба и опытные офицеры-воспитатели, которые знают детскую психологию.

Плюс кадетское братство: старшие опекают младших. Через месяц родители часто пишут: «Сын приехал — сам заправил кровать, вымыл посуду и сказал спасибо за ужин». Такие метаморфозы — не редкость.

— Питание, форма, учебники — платно или бесплатно?

— Корпус — государственное бюджетное учреждение. Обучение, проживание, пятиразовое питание (три основных приёма пищи и два дополнительных), форма одежды и все учебные пособия — за счёт бюджета Калининградской области. Родители оплачивают только проезд ребёнка домой на выходные и личные вещи: гигиенические принадлежности, сменное бельё, обувь, портфель, школьные принадлежности, тетради и прочее.

— Какой набор планируете? Что делать родителям, если они живут в области или даже за её пределами?

— В 2026 году мы планируем набрать три 5-х класса — по 25 человек. В каждом классе предусмотрено по 5 мест для льготных категорий граждан (дети военнослужащих, погибших при исполнении, дети-сироты). Иногородним необходима регистрация в Калининградской области или готовность оформить временную регистрацию на время учёбы.





— Как обстоят дела с дисциплиной и возможными наказаниями?

— Наша цель — воспитание кадета через единство образования, дисциплины и кадетского братства. Никакого рукоприкладства или унижений, но требования строгие. Помимо воспитательских мер, в корпусе действует кадетский суд чести: старшекурсники сами разбирают конфликты, и для подростка получить выговор от товарищей страшнее, чем от воспитателя.

Поощрения: грамоты, знаки отличия, право на дополнительную увольнительную (в среду или четверг).





— Сколько времени отдаётся учёбе, а сколько — дополнительным занятиям?

— Уроки по ФГОС — 5–7 в день, затем самоподготовка с офицерами-воспитателями. Дополнительно: спортивные секции, театральная и хоровая студии, медиацентр, хореография, занятия в Кванториуме, а также обязательная строевая и огневая подготовка. Мы не перегружаем, но требуем полной отдачи на каждом занятии.

Ждем вас по адресу переулок Желябова 9. Прием документов каждую пятницу 9:00 - 17:00 и субботу 9:00 - 14:00 до 23 мая.