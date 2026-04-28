Лодки на воду: Музей Мирового океана продолжает подготовку к шлюпочному походу

В Музее Мирового океана активно идёт подготовка к традиционному шлюпочному походу «Путь к океану». В 20-й раз он вновь соберёт под своими парусами юных моряков и их воспитателей, опытных гребцов и сотрудников музея.

Чаще о походах говорят в цифрах, но за статистикой стоят люди, которые вместе с музеем готовятся к главному испытанию — преодолению водного маршрута Калининград — Заливино — Калининград. В общей сложности экипажам предстоит пройти почти 100 морских миль по Преголе и Дейме к Куршскому заливу, чтобы познакомиться с историко-ландшафтными комплексами Гвардейского и Полесского районов. Такой сложный путь, безусловно, требует теоретической и практической подготовки.

На теоретических занятиях участники изучают основы морского дела: устройство шлюпки, постановку парусов, работу с такелажем, а также метеорологию, географию и, конечно, историю мореплавания. Капитаны ошвартованных музейных судов проводят экскурсии, знакомя будущих участников с объектами Музея Мирового океана. Технику безопасности и правила поведения на воде помогают осваивать приглашённые специалисты Государственной инспекции по маломерным судам.





После теории наступает время практики. Экипажи тренируются управлять гребно-парусными судами, отрабатывают навыки работы в команде. Среди наставников есть мастера спорта по гребле, и их советы становятся для ребят особенно ценными. Также важное мероприятие — это первый спуск лодок на воду: именно Преголя первая проверяет, как же лодки пережили зиму и готовы ли они к новым испытаниям.

Для участия в походе экипажи проходят отбор, в том числе по состоянию здоровья. Самое важное — желание учиться, осваивать морское дело и понимание того, что шлюпочный поход — это масштабное и ответственное мероприятие, в основе которого лежит командная работа. Традиционно в нём участвуют воспитанники кадетских классов, курсанты морских учебных заведений, студенты, представители клубных объединений и школ.

Недавно сотрудники Музея Мирового океана и юные моряки ремонтировали куренас — парусную деревянную плоскодонную лодку, которая использовалась рыбаками в Куршском заливе до второй половины XX века. В 2012 году ее точная копия пополнила коллекцию традиционных средств передвижения народов России и стала неотъемлемой частью Лодейного двора во Фридрихсбургских воротах.

Шлюпочный поход «Путь к океану» — это уникальная форма работы с молодежью, которая выходит за рамки лекционных занятий и сочетает в себе практикоориентированные, спортивные и просветительские мероприятия. В этом году в походе примут участие 14 команд — более 150 человек, среди которых не только калининградцы, но и экипажи из Республики Беларусь, Тульской области. Предстоящий поход посвящён 80-летию Янтарного края, поэтому организаторы запланировали экскурсии в местах швартовки — Гвардейске, Знаменске, Полесске. Кураторы похода убеждены, что это поможет участникам познакомиться с регионом ближе, узнать его историю и взглянуть по-новому на места, которые юные моряки привыкли видеть с воды.

