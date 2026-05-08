«Майский календарь здоровья»: приемы врачей из федеральных центров

37 лет стажа, 25 лет в гинекологии, 17 лет в репродуктологии, 22 года за плечами хирурга и более 20 000 операций, стажировки в трёх странах мира... А вот даты, когда эти цифры превращаются в живых людей, готовых вам помочь. Майское расписание «Клиники Эксперт» — для тех, кто привык доверять своё здоровье специалистам из федеральных центров.

16 мая — Щербакова Юлия Владимировна, гинеколог-хирург, 25 лет стажа, тысячи операций.

Специализируется на лечении гинекологических заболеваний: миомы матки, эндометриоза, кист яичников, полипов эндометрия и шейки матки, внутриматочных синехий и перегородок, гипертрофии шейки матки. В её компетенцию также входит хирургическая коррекция опущения стенок влагалища (пролапс тазовых органов), воспалительные заболевания, бесплодие и невынашивание беременности.

22–23 мая — Вадим Наильевич Бикмуллин, нейрохирург, кандидат наук, врач высшей категории, 37 лет стажа.

Специализируется на лечении дегенеративных заболеваний позвоночника: грыжи межпозвонковых дисков, стенозы позвоночного канала, спондилоартрозы. Также занимается травмами позвоночника, опухолями спинного мозга и патологиями периферических нервов. Выполняет медикаментозные блокады, а при хронических болях в спине —радиочастотную абляцию позвоночника. Проводит отбор пациентов на хирургическое лечение по полису ОМС в город Санкт-Петербург, клиника «Скандинавия».


25–26 мая — Нагорный Валерий Николаевич, невролог, нейрохирург, кандидат наук, 18 лет стажа.

Специализируется на лечении хронической боли в спине, шее и суставах: остеохондроз, миозит, боли, связанные с грыжами межпозвонковых дисков, невралгии и другие хронические болевые синдромы. Проводит манипуляции под рентген-контролем: РЧА и медикаментозные блокады. Проходил стажировки в ведущих клиниках США, Германии и Сингапура.

27 мая — Байлюк Евгений Николаевич, акушер-гинеколог, гинеколог-хирург, кандидат наук, врач высшей категории, 22 года стажа, более 20 000 операций. Заведующий отделением гинекологии в петербургском госпитале «Мать и Дитя» (КГ «Лахта»).

Имеет за плечами огромную практику успешных лапаро- и гистероскопических операций различной степени сложности: миомы матки (включая удаление узлов с сохранением органа), эндометриоз, кисты яичников, спаечная болезнь органов малого таза, внутриматочные патологии, опущение тазовых органов, несостоятельность рубца после кесарева сечения и невынашивание беременности. Также проводит отбор пациенток на высокотехнологичные операции по полису ОМС в Санкт-Петербурге в клиническом госпитале «Лахта».

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
г. Калининград, ул. Букетная, 2
