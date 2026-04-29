Парк аттракционов «Юность» объявляет старт летнего сезона

Старт летнего сезона в парке аттракционов «Юность»!

Парк аттракционов «Юность» приглашает всех жителей и гостей города на праздник открытия летнего сезона!

1 мая, начало в 14:00Вход свободный!

Пусть ваше лето начнётся с ярких красок и незабываемых эмоций! Этот день станет прекрасным началом целого сезона удивительных приключений и теплых воспоминаний!

— Яркая концертная программа в стиле 90-х
— Мастер-классы и средневековый балаган
— Анимация для самых маленьких
— Красивая фотозона
— Классные аттракционы

С 16:00 и до 21:00 гостей ждет дискотека от нашумевшего проекта «Татьяна танцует» с известными диджеями нашего города!

Ваше лето начинается здесь — в парке аттракционов «Юность»!

Парк аттракционов «Юность»: г. Калининград, ул. Тельмана, 3.
Сайт: park-unost.ru

0+

Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
Реклама. ООО «Стройинвестрегион-Калининград». ИНН 3906346067.
