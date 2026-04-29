Парк аттракционов «Юность» объявляет старт летнего сезона

Старт летнего сезона в парке аттракционов «Юность»!
Парк аттракционов «Юность» приглашает всех жителей и гостей города на праздник открытия летнего сезона!
1 мая, начало в 14:00. Вход свободный!
Пусть ваше лето начнётся с ярких красок и незабываемых эмоций! Этот день станет прекрасным началом целого сезона удивительных приключений и теплых воспоминаний!
— Яркая концертная программа в стиле 90-х
— Мастер-классы и средневековый балаган
— Анимация для самых маленьких
— Красивая фотозона
— Классные аттракционы
С 16:00 и до 21:00 гостей ждет дискотека от нашумевшего проекта «Татьяна танцует» с известными диджеями нашего города!
Ваше лето начинается здесь — в парке аттракционов «Юность»!
Парк аттракционов «Юность»: г. Калининград, ул. Тельмана, 3.
Сайт: park-unost.ru
0+